Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Barcelona ganó un nuevo clásico, esta vez por 1-0 contra el Real Madrid, superando a los merengues en su casa por segunda vez en una semana y quedando 12 puntos arriba de su rival de siempre en la tabla.

El croata Iván Rakitic anotó el único gol del partido en el primer tiempo, tras la habilitación de Sergi Roberto.

Lionel Messi mejoró respecto al partido de hace unos días por la semifinal de la Copa, y Luis Suárez no pudo repetir su gran actuación. El que se llevó todos los aplausos de la afición culé fue Gerard Piqué.

El central catalán salvó una acción muy peligrosa de Modric. Además, hizo todo bien: defendió, ordenó, subió a rematar y se despidió con gestos de las tribunas madridistas que volvieron a insultarlo cada vez que tocaba la pelota igual que en el clásico anterior.

En España aseguran que tras la derrota de ayer el Madrid ya entregó LaLiga, basándose en los 12 puntos de ventaja que le lleva el equipo catalán. Sin embargo, ni Solari, ni Valverde piensan lo mismo. Es que aún quedan 12 fechas por disputarse.

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, consideró que “nos faltó concretar, igual que el otro día” en la semifinal de Copa.

“Ha sido un partido disputado en todas las áreas, muy igualado, lo hemos buscado de todas las maneras y no hemos podido concretar. Son rachas, hay veces que te entra todo. Rematamos 20 veces, hemos intentado de todas las maneras. El rival se ha defendido muy bien, hay que darle el mérito”, explicó el técnico “merengue” quien rechazó tirar la toalla en el campeonato pese a la diferencia de 12 puntos que le lleva Barcelona.

“Todavía queda un mundo por delante”, dijo por su parte Ernesto Valverde tras un nuevo triunfo clásico de su equipo. “No sólo porque sabemos que el Real Madrid es capaz de ganar un montón de partidos seguidos, está también el Atlético de Madrid”, dijo Valverde.

Justamente, consultado respecto a si sólo Atlético de Madrid es rival para el título en LaLiga, Valverde no dudó en afirmar: “No, en absoluto. El Madrid está ahí, todavía quedan muchas jornadas, tenemos que prever que el Madrid se recupere y recorte. El Atlético de Madrid es muy seguro y consigue ganar partidos. Veremos”.

Suárez y el "Pajarito" bajo la lupa.

“En esta ocasión no marcó, pero estuvo muy cerca de hacerlo en dos ocasiones. Lo que está claro es que el charrúa es la típica mosca cojonera para cualquier defensa porque lo lucha todo y cada balón se lo plantea como una batalla. Al uruguayo ya le toca cuidar su rodilla derecha tras los esfuerzos en Lyon, Sevilla y en Madrid. (Escribió AS sobre Luis Suárez) “No tuvo el acierto ni la efectividad de la Copa y no pudo seguir ampliando su cuenta goleadora contra el Madrid. Pero amenazó con insistencia los alrededores de la portería de Courtois” (Marca).

“Sólo por intención desplegó más cosas que Kroos. Al menos quiso empujar para que su equipo jugara más cerca del área rival” (Marca). “Despliegue físico del uruguayo para mejorar al Madrid, algo que Kroos no consiguió cuando estuvo en el campo. No le vino grande el Clásico” (As).