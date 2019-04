Barcelona recibe al United por un lugar en semifinales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre hoy y mañana la Champions League conocerá a sus cuatro semifinalistas. Barcelona, Juventus, Tottenham y Liverpool llevan ventaja por lo que pasó en la ida, pero aún puede pasar cualquier cosas.

Hoy Barcelona jugará en el Camp Nou el partido de vuelta frente al Manchester United. Los culés tienen a favor el triunfo por 1-0 conseguido en la ida en Old Trafford. Sin embargo, no hay que olvidar que en los octavos de final el United comenzó perdiendo 0-2 en el partido de ida ante el PSG y luego pudo dar la vuelta a la eliminatoria con 1-3 en París.

El técnico Ernesto Valverde está muy atento al asunto. “El resultado no es definitivo, ni mucho menos. Tenemos que ir a hacer nuestro juego y no especular con el marcador. Evidentemente, intentaremos que no nos marquen y marcar. Nuestra prioridad es marcar, no salir pensando que tenemos una ventaja. Eso sería absurdo”, dijo.

Valverde dio la lista de convocados para el partido de hoy . No hay novedades y regresan todos los pesos pesados a la convocatoria para intentar el pase a las semifinales de Champions. Obviamente, entre ellos están Messi y Suárez. Si frente al Huesca le dio descanso a la mayoría de ellos, ahora vuelven para este partido clave.

“Somos conscientes del potencial del Manchester. Sabemos que no podemos convertir el partido en una sucesión de oportunidades, sino en cerrar los espacios. Ellos, si tienen espacio para correr, son fuertes. Lo que más temo del United es el espíritu y la velocidad. Ese espíritu se ve”, admitió. “Tenemos una ilusión tremenda. Estamos dispuestos a intentar pasar, reconociendo que tenemos un gran rival enfrente. Que ellos son buenos y nosotros también”.

En la madre patria se habla de la maldición de Messi, que no anota en cuartos de final de la Champions desde 2013, fue en el 2 a 2 ante PSG. “Eso significa que está más cerca de marcar en este partido. La estadística está bien para analizar las cosas, pero te habla mucho del pasado y poco del futuro. No sabemos lo que pasará hoy”, lo defendió Valverde.

Hoy Juventus ante Ajax.



Juventus recibe a Ajax. En Holanda fue 1 a 1. De visitante Ajax dio vuelta la eliminatoria ante el Real Madrid en octavos (1-4).

Mañana dos partidos.



Manchester City recibe a Tottenham: el equipo de Guardiola debe remontar el 1-0. Porto también debe remontar ante Liverpool