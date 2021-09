Barcelona y Real Madrid están en conflicto contra LaLiga española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

E l fútbol español ingresa en un conflicto, luego que Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao anunciaran este viernes haber impugnado el acuerdo para la venta del 10% del capital de LaLiga al fondo de inversión CVC Capital Partners.



Estos clubes “han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC”, afirma un comunicado publicado conjuntamente por los tres equipos.



Real Madrid, Athletic y Barça consideran que el acuerdo de LaLiga con CVC “vulnera lo previsto en la normativa aplicable”.



Además, creen que el plan “fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración”.



Los clubes profesionales españoles de primera y segunda división ratificaron en agosto pasado el acuerdo concluido para la venta del de 10% de LaLiga a CVC Capital Partners.



Sólo Real, Barcelona, Bilbao y un cuarto equipo, cuya identidad no se divulgó, votaron en contra.



Ante esta oposición, CVC prefirió dejar fuera del pacto a estos clubes, con lo que la inyección de dinero para el campeonato español se redujo de los 2.700 millones de euros inicialmente previstos a 2.100 millones.



Así pues, estos cuatro clubes no recibirán nada de los más de 2.000 millones que se distribuirán el resto de entidades, pero mantendrán a cambio su total independencia de decisiones y presupuestos.

El Real y el Barça consideran que el acuerdo con CVC va contra sus intereses ya que implica condicionar una parte de sus ingresos de derechos de televisión durante medio siglo, un periodo considerado enorme en una industria tan cambiante como el fútbol.



LaLiga aseguró, tras hacerse público el anuncio', que esta decisión “deja en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento de resto de clubes”.



“Los tres clubes impugnan algo que no les afecta de forma directa, al contrario, estos clubes se verán beneficiados por el crecimiento de LaLiga como competición, dejando en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento del resto de clubes”, señaló LaLiga a través de un comunicado.



LaLiga aseguró que pese a todo “cuenta con el apoyo de la operación de los 39 clubes salvo los tres mencionados”.