El Barcelona se interesó en Lautaro Martínez y Javier Zanetti respondió

Alberto Yaqué, representante del delantero del Inter, Lautaro Martínez, dijo que hubo un "sondeo fuerte" del Barcelona por el atacante de 21 años que jugó con Argentina la Copa América de Brasil.

"A nosotros no nos llamó nadie, pero sabemos que hay un rumor fuerte y que es verdadero de parte del Barcelona. Hubo un sondeo que es fuerte, uno no puede decir nada porque crearía una expectativa que no es, pero hay un rumor y un cierto gustito del lado del Barcelona que es cierto", dijo Yaqué a Radio Rivadavia.

"Él sabía lo que había crecido y todo lo que puede dar. Es el típico delantero que le gusta a todos los argentinos: fuerte, con personalidad, guapo. Que a esta edad ya esté a la altura de un seleccionado es muy fuerte", señaló Yaqué.

En la Copa América de Brasil hizo dos goles en cuatro partidos y fue uno de los jugadores más destacados del equipo albiceleste que finalizó tercero.

La actuación del delantero ex-Racing Club fue elogiada por muchas personas del medio, quien no se quedó atrás con los elogios fue Javier Zanetti: "Me puso y me pone muy contento la actuación de Lautaro en Brasil. Cerró una temporada muy positiva con solo 21 años. Tiene un futuro enorme", afirmó el exjugador de 45 años.

El actual vicepresidente del Inter de Milán, el exjugador argentino, también respondió ante los medios sobre el fuerte intéres del club español: "Oficialmente no nos ha llegado nada. Nosotros estamos muy contentos con él y queremos tenerlo con nosotros".

Lautaro Martínez goza de muy buen desempeño tanto en Europa como en la selección. Este interés por parte del Barcelona, no solo se debe por sus cualidades técnicas y físicas, sino por como se logró entender con su compañero y capitán de la selección, Lionel Messi, comentó el representante de Martínez.

Si el delantero argentino llega a las filas del club catalán, tendrá que pelear el puesto a grandes delanteros como el francés Antoine Griezmann y a Luis Suárez, quien recientemente cumplió 5 temporadas con el club. Una delantera excepcional, pero que todos juntos no podrán jugar y por eso deberán luchar por ganarse el puesto.