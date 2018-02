El Barça goleó con tres goles de Suárez

Leo Messi, con una exhibición de gran parte de su repertorio, y Luis Suárez, con una lección de eficacia, disiparon de un plumazo las dudas que barruntaban alrededor del Barcelona en las últimas fechas y devolvieron la fortaleza y la confianza al conjunto azulgrana, aposentado cómodo en la cima de la clasificación.



El cuadro de Ernesto Valverde goleó al Girona en el Camp Nou y se aseguró mantener, al menos, su cuantiosa renta independientemente de la actuación en Sevilla del Atlético Madrid, su único perseguidor.



El Barcelona restableció la autoridad goleadora que horas antes le había puesto en cuestión el Real Madrid, que con los cuatro tantos logrados ante el Alavés había igualado el número de dianas obtenidos hasta el momento. Al final del sábado, la cifra azulgrana se agigantó otra vez: 68 goles marcados por los 62 del Real Madrid en las veinticinco jornadas.



En cualquier caso fue evidente la recuperación madridista. Si no en cuanto al juego sí en cuanto a la pegada en una tarde feliz para la BBC. Se afianza en la tercera plaza el plantel de Zinedine Zidane a la espera de noticias el domingo del Valencia, que recibe a la Real Sociedad. Tomó aire el Celta, que batió al Eibar y languidecieron en Butarque el Leganés y Las Palmas, sin goles.



El Barcelona solo necesitó cuarenta y cinco minutos acabar con los fantasmas surgidos por sus tres empates en los cuatro encuentros recientes. Dos en la liga, que supusieron la pérdida de cuatro puntos de renta (Espanyol y Getafe) más el de la ida de la Liga de Campeones contra el Chelsea.



En apenas un tiempo, el cuadro de Valverde convirtió en goleada la visita del Girona, uno de los equipos revelación del curso, al que se le hizo grande el césped del Camp Nou y muy largo el duelo frente al líder.



Y eso que su atrevimiento se reflejó en el marcador a los dos minutos con el gol de Cristian Portu. La respuesta del Barcelona fue contundente. Tres después anotó Luis Suárez. El primero de su 'hat trick'. Messi ya había calentado motores. El astro argentino anotó los dos siguientes, en el 30 y 36, que ya pusieron en órbita a los azulgrana. Suárez, antes del intermedio, marcó el cuarto.



No levantó el pie del acelerador el Barcelona. El brasileño Philippe Coutinho se unió a la fiesta. Firmó el quinto. Un gran gol. Y Suárez el sexto y el tercero en su cuenta personal.



Sigue el Barcelona muy lejos del Real Madrid, que sigue a lo suyo. Como a otra cosa. Reafirmó ante el Alavés el crecimiento que ha mostrado en sus últimos compromisos y, además, mantuvo su portería a cero, lo que es noticia.



Exhibió pegada el campeón en el día del reencuentro de la BBC en el equipo titular de Zinedine Zidane. Afinó la puntería el tridente blanco. Un doblete de Cristiano Ronaldo y los goles de los discutidos Gareth Bale, que por fin jugó por la izquierda, y Karim Benzema, que se mostró más y que completó su buen trabajo con dos asistencias.



Tuvo el Real Madrid contundencia aunque no gobernó con continuidad el partido ante uno de los conjuntos más en forma de las últimas semanas y que provocó un par de buenas actuaciones de Keylor Navas. Veinte goles en sus cinco últimos partidos forman parte de la nueva carta de presentación madridista, que pretende apuntalar su estado ante la cita de París de la Liga de Campeones. En esta ocasión sometió a un Alavés lanzado que salió goleado del Santiago Bernabeu.



Zidane, que mostró en los compromisos recientes haber retirado el cartel de intocable a la BBC, volvió a confiar en su tridente. Sin Marco Asensio regresó Bale al once en el que se mantuvo Lucas Vázquez. Jugó en su sitio natural. Y se notó. No le faltó actitud y aportó gol.



El cuadro blanco sigue a lo suyo. Alejado del Barcelona pero al acecho del Atlético Madrid, del que solo le separan cuatro puntos a la espera de la cita rojiblanca en Sevilla.



En la carrera europea siguen metidos el Celta y el Eibar, que se midieron en Balaídos. Un gol de Iago Aspas en el arranque del segundo tiempo al que siguió otro de Maxi Gómez permitieron al cuadro gallego reencontrarse con la victoria.



El Celta, que llevaba tres partidos sin ganar que acumuló con las derrotas ante el Getafe y el Alavés y el empate con el Espanyol, arrebató el séptimo puesto al conjunto armero, que lastró su falta de puntería, sobre todo en la primera mitad.



Balaídos contempló el segundo partido consecutivo que el Eibar pierde. Añadió la de Vigo a la que encajó el pasado fin de semana contra el Barcelona, cuando se truncó una estupenda racha del combinado de Jose Luis Mendilibar, que estuvo cuatro fechas sin conocer la derrota.



Distanciados de las alturas y con otros objetivos transitan el Leganés y el Las Palmas, que sellaron en Butarque un empate sin goles a lo largo de un enfrentamiento tibio en la primera parte y con alternativas tras la reanudación, más en el caso de los blanquiazules



El marcador deja las expectativas de ambos a medio camino. El Leganés pretendía una victoria cortara de raíz su decaimiento. Un empate y tres derrotas seguidas resumen el último mes pepinero, alejado ahora de la zona alta. La igualada, al menos, zanja la sangría reciente.



Para el Las Palmas la igualada es un pasito más. Con el de Butarque, el equipo isleño solo ha perdido uno de sus cuatro compromisos recientes, aunque únicamente contra el Málaga, fue capaz de sumar los tres puntos.



Antepenúltimo en la tabla, aún en puestos de descenso, está a solo uno del Levante, que marca la salvación y que el lunes recibe al Betis.