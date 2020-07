Barcelona explota contra el VAR: van 19 partidos sin penales en contra del Madrid 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona explota de rabia. Su presidente Josep Maria Bartomeu, le pegó con dureza a la forma en la que el VAR está repercutiendo en los resultados de los partidos al señalar que "parece ser que siempre favorece a un equipo". Y, paralelamente, el diario Mundo Deportivo realizó una revisión al desarrollo de LaLiga para demostrar que hace 19 partidos que al Real Madrid no le cobran un penal en contra.

Bartomeu no tuvo reparos en considerar que el VAR "no ha sido equitativo y hay equipos que se han visto perjudicados" y agregar que "todos hemos visto muchas imágenes y jugadas en que no ha sido equitativo”.

El ataque a la actuación de los árbitros mediante la utilización del VAR también se hizo con datos estadísticos, pero en este caso por medio de un diario deportivo.

En este caso se consignó que "el Real Madrid lleva media Liga, exactamente 19 partidos, sin ser castigado con un penal en contra. Y ello, pese a que el área merengue ha sido escenario de acciones cuando menos susceptibles de ser discutidas como merecedoras de la pena máxima o revisadas por el colegiado".

La estadística de LaLiga revela, además, que con dos penales en contra, los blancos son el equipo menos castigado desde el punto de penal. "La última vez que el equipo de Zinedine Zidane se vio castigado con una pena máxima en contra se remonta al pasado 30 de noviembre", precisó Mundo Deportivo.

En esos 19 partidos el Madrid dispuso de cuatro penales a su favor y tres de ellos desde el reinicio de la competencia.

Mientras tanto, en estas 19 jornadas al Barcelona le pitaron cinco penales en contra de los siete que acumulan en lo que llevamos de Liga.