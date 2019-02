Barcelona empató y las críticas son para Luis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos goles en cuatro partidos. Esa esa la producción en el arco rival de Barcelona, lo que es una alarma. En su visita al Lyon, el conjunto culé no pudo convertir y, aunque se trajo un empate a 0, no es ni por asomo el resultado que fue a buscar.

El Barça fue a ganar y lo reflejó su formación, con el tridente estelar de Messi, Suárez y Dembelé en ofensiva. Sin embargo no pudo, sobre todo por falta de puntería, porque ocasiones no le faltaron. Tuvo la pelota durante el 61% del tiempo y ejecutó 21 disparos, pero no logró concretar. Solo cuatro de ellos fueron al arco.

Y en este sentido, las tintas se cargaron contra Luis Suárez, duramente criticado no solo por este partido, sino por su momento. "No fue la noche de Messi. Y mucho menos la de Luis Suárez", escribió Sport en su portal. "El Barça jugó bien, realmente bien, pero no encontró portería. Un problema que persigue a los blaugranas en Europa. Y, sobre todo, a Luis Suárez, que lleva más de tres años sin marcar en campo contrario", añadió. Al "Pistolero" se le sigue negando el gol en Champions. No convierte desde abril del año pasado y lleva más de tres años (16 de noviembre de 2015) desde que marcó en Europa por última vez, en el Olímpico de Roma.

"Valverde no se atreve con el peor Luis Suárez", tituló Marca, que añadió que el técnico "quitó a Demebelé antes que al uruguayo; desesperante", aunque reconoció que mejoró "en los instantes finales, más como asistente que como finalizador".

Barcelona afrontará entonces el partido de vuelta en el Camp Nou obligado a ganar, porque el 0-0 lo lleva a alargue y penales y si hay un empate por cualquier cantidad de goles, avanzará Lyon por sus tantos de visitante.