Barcelona dejó a Real Madrid más cerca del descenso que del liderato

Más allá de que es inevitable no mirar la situación del Real Madrid, Barcelona tiene que estar más atento al Atlético de Madrid o al Valencia que a su rival de todas las horas.



Es que el conjunto merengue quedó cuarto y a 19 puntos del líder (Barcelona) que se escapa en la punta ya que a los "Colchoneros" le sacó nueve unidades y al equipo "Che" once, por lo que los de Valverde empiezan a saborear La Liga.



Más allá de la importante diferencia que hay entre los dos grandes es España lo que sorprende es que Real Madrid está más cerca del descenso (16 puntos) que de la punta (19 unidades).



Los merengues tienen 32 puntos, mientras que Deportivo La Coruña (el equipo con el que comienza la zona roja) tiene 16 unidades, lo que realmente sorprende en una liga donde Barcelona y Real Madrid siempre se cortaban solos y dejaban al resto en la lucha por el tercer puesto.



Es cierto que aún falta mucho, pero salvo una verdadera catástrofe de Barcelona, Real Madrid no peleará por esta liga, aunque Atlético de Madrid y Valencia esperan agazapados y sueñan con un bajón de Luis Suárez y compañía.