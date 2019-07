Barcelona va a cerrar el fichaje de Griezmann para presentarlo el 11 de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona puso en marcha el operativo final para fichar a Antoine Griezmann. El presidente Josep Maria Bartomeu y el CEO Óscar Grau, se encargan de cerrar con los interlocutores del Atlético de Madrid una operación que se realizará por los 120 millones de euros que se establece en la cláusula de rescisión, cuyo monto bajó 80 millones el pasado 1° de julio.

El acuerdo con el jugador, si bien no hay nada firmado, ya esta finiquitado y según lo indicó Mundo Deportivo es el mismo que se había aprobado en la temporada anterior, cuando Griezmann ya había dado el OK y luego terminó desestimando salir del conjunto colchonero. El francés cobrará unos 16 millones de euros netos en Barcelona y no los 23 limpios que percibió en la campaña 2018-19 en el Wanda Metropolitano.

Lo que no está resuelto es si los 120 millones serán todos en metálico o si entrará algún jugador en la negociación, las buenas relaciones entre ambas instituciones pueden ambientar una operación especial.

Tan definida está la incorporación de Griezmann que el diario deportivo catalán aseguró que varios "empleados del club azulgrana fueron informados de que el fichaje de Griezmann ya se iba a encarar de forma definitiva. Es decir, que toca preparar toda la logística del mismo".

En ese sentido, Mundo Deportivo explicó que el holandés Frenkie de Jong será presentado el viernes día 5 y que la idea es que el francés sea el jueves 11.

De Jong, el arquero brasileño Neto y Griezmann tendrán el domingo 14 las pruebas médicas y las físicas el lunes 15. El debut para todos ellos, el martes 23 por Barça TV ante el Chelsea en Saitama (Japón).