Barcelona busca desprenderse de una figura, pero sin repetir lo que le pasó con Suárez

Barcelona afrontará la temporada 2021/22 con mucha responsabilidad luego de lo que fue la 2020/21 donde poco objetivos deportivos se pudieron cumplir. Como si eso fuera poco, inició los trabajos con un Lionel Messi sin contrato y al que deberá convencer para que continúe en la institución.

Esa continuidad de la "Pulga" puede venir acompañada de una mejora salarial y por ende, la institución catalana busca la salida de algunos jugadores para poder bajar precisamente la masa salarial y asegurarse a su máxima figura.

Más allá de la partida de futbolistas que fueron recambio para Ronald Koeman, hoy está la posibilidad de que uno de los principales protagonistas del plantel cambie de equipo: el francés Antoine Griezmann.



Si bien desde España manejan que su intención es quedarse en el club, tampoco se opondría en el caso de que su salida sea necesaria. La pregunta ahora es: ¿a dónde iría a jugar el campeón del mundo?



El galo anunció que en el caso de salir del club blaugrana le gustaría regresar al Atlético de Madrid, pero eso no cayó bien en filas catalanas teniendo en cuenta lo que ocurrió con Luis Suárez que se marchó de Barcelona y terminó siendo figura de un elenco "colchonero" que fue campeón de LaLiga.

Desde la capital española se planteó un posible recambio entre Griezmann y Saúl Ñiguez, pero Barcelona no estaría dispuesto teniendo en cuenta que apunta a un jugador más ofensivo que el mediocampista español.



Equipos de otras ligas ya han sondeado a Griezmann y de hecho Manchester United, Juventus, Manchester City y Chelsea han mostrado su interés aunque se sabe que no es sencillo hacer una gran inversión luego de cómo golpeó la pandemia a los clubes y Barcelona no se desprenderá tan fácil de un jugador al que compró por 120 millones de euros.



De hecho, no se descarta la posibilidad de que Barcelona negocie una cesión lo que permitiría no pagar un sueldo alto como el de Griezmann y recuperarlo al final de la temporada.