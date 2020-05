Balotelli y Felipe Melo contestaron a Chiellini: "A nivel internacional no ganó nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las últimas horas, Giorgio Chiellini revolucionó a varios futbolistas luego de las declaraciones que dio en la promoción de su libro "In Giorgio" que trata de una autobiografía del zaguero italiano.

Además de expresar que odiaba a Higuaín antes de ser compañero suyo y que detesta al Inter de Milán, el central de Juventus le pegó muy fuerte a Mario Balotelli y a Felipe Melo.

En relación al delantero italiano, con quien compartió en la selección italiana, manifestó que "es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía".

Por su parte, también tuvo críticas para Felipe Melo a quien definió como "lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida", en relación a cuando fueron compañeros en Juventus.

De todas maneras, las respuestas no demoraron y "Super Mario", a través de su cuenta de Instagram aseguró: "Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir las cosas en la cara. Desde 2013 has tenido muchas oportunidades de hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no has tenido valor... Quién sabe qué dirás algún día sobre los compañeros de equipo de hoy, capitán extraño. Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le falté el respeto a la camiseta azul"

El mediocampista norteño también aprovechó la oportunidad de contestarle a Chiellini y manifestó: "Cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie: mis compañeros de equipo, los gerentes, la Juventus en general. Es demasiado fácil hablar mal de otros con un libro. Tal vez 'este defensor' todavía está enojado conmigo porque cuando fui en Galatasaray, los sacamos de la Champions League", comenzó el volante de Palmeiras.

Y agregó: "O será porque el Inter lo ganó todo. Y yo soy un interista. El es así: siempre se hace el fenómeno... Y otra cosa se me viene a la mente: vencimos a Italia por 3-0 en la Copa Confederaciones 2009, y luego ganó Brasil. Además, a nivel internacional, no ha ganado nada. Así que concluyo: decir que ciertas cosas han demostrado ser poco profesionales. Esto es falta de respeto. Me detengo aquí y no agrego nada más, ciertas cosas deben permanecer en los vestuarios".