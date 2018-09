By Edward Piñón

A cuatro días para la gran ceremonia de premiación, el organismo rector del fútbol mundial reveló detalles del hermoso trofeo que recibirán el mejor jugador, la mejor jugadora y los mejores entrenadores del año.

The Best, el trofeo para el mejor jugador

El balón que tiene el premio The Best representa al Mundial de Uruguay 1930