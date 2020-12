Balbi, vicepresidente de Nacional: "Asumimos la responsabilidad por haber roto la burbuja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, había tirado alguna frase a la salida de la reunión en el Ministerio de Salud Pública (MSP) este martes, en la tarde de este miércoles se extendió en sus declaraciones en el programa Último al Arco, de radio Sport 890. El dirigente confirmó la versión publicada por Ovación en su versión papel y digital del lunes pasado.

Este miércoles Balbi volvió a asistir al MSP, en representación de Nacional., para aportar pruebas que confirman el encuentro de un grupo de futbolistas con tres mujeres en el hotel donde los tricolores estaban concentrados después de la derrota clásica y previo al partido de vuelta contra River Plate por la Copa Libertadores.

"Volvimos hoy porque ayer con el MSP habíamos quedado en eso si conseguíamos pruebas. Pudimos determinar que en la delegación se había violado la burbuja, lo pudimos detectar en la madrugada de hoy; estuvimos hasta las 4 de la mañana observando las cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. Asumimos la responsabilidad por haber roto la burbuja, se nos multó con 500 Unidades Reajustables. El error sanitario fue asumido, es de orden aceptarlo y comunicarlo a la autoridad sanitaria de forma inmediata. Si la multa es poco, mucho o mediano no lo sé, pero ese dinero será destinados al Fondo Covid", explicó el vicepresidente de Nacional.

El mensaje de Daniela Recupero, esposa de Bergessio, tras el acto de indisciplina en Nacional By Juan Gari MIRA TAMBIÉN El mensaje de Daniela Recupero, esposa de Bergessio, tras el acto de indisciplina en Nacional

"No entregamos videos. Ya habíamos solicitado las pruebas al hotel, por algunas dificultades internas del hotel no las habíamos conseguido antes. La persona encargada del tema cámaras estaba padeciendo una enfermedad. El viernes insistimos, recién ayer (por el martes) a última hora pudimos hacernos de esa documentación, de ese material probatorio, y pusimos a trabajar a nuestros técnicos para llegar a las pruebas", agregó.

El ser consultado por los periodistas de Último al Arco sobre si podía recaer alguna sanción en los futbolistas, Balbi comentó que "se sanciona al club, está claro; de hecho yo ya tengo un acta sugiriendo esa multa por parte del MSP, Nacional tiene unos días para oponerse, pero investigación a personas no habrá, entiendo que no es pertinente. La autoridad sanitaria determinará que pasos seguir".

En cuanto a las multa confirmada por el dirigente de Nacional de 500 UR, y teniendo en cuenta el valor actual de la UR, se trata de 645.720 pesos uruguayos, es decir unos 15.000 dólares.

En principio, la investigación del MPS terminaría acá, pero ¿qué hará Nacional? "No tenemos todos los datos, tenemos los primarios, ya que nos ocupaba de cumplir con las autoridades y con la población. Ahora sigue un proceso disciplinario interno, ese nos va a llevar unos días más, es un material que lo estamos desglosando porque es largo. Lo que sí digo es que

Nacional mandó hisopar a toda la delegación hoy, mediante el método autotest y a última hora de la tarde van a estar los resultados", dijo Balbi.



Este próximo 31 de diciembre terminan 11 contratos de Nacional. Al respecto, Balbi comentó que "no estábamos esperando que terminara el año para dilucidarlo, ya había cosas decididas en consulta con la parte deportiva. Este episodio (el acto de indisciplina) incide a la hora de ponerlo arriba de la mesa, es un elemento más para renovar o no un contrato. Lo vamos a hacer antes de fin de año".

Álvaro Gutiérrez se bajó y Jorge Giordano tiene el uno para continuar como DT de Nacional By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Álvaro Gutiérrez se bajó y Jorge Giordano tiene el uno para continuar como DT de Nacional

Sobre el hecho de que hay algunos referentes involucrados, algo que pudo confirmar Ovación, y que el plantel se quedaría con pocos jugadores experimentados para el final de la temporada, Balbi señaló que "no te voy a confirmar o desmentir si hay o no referentes, la gente va a empezar a especular. Si es claro que por lo que advertimos en la madrugada de ayer, hay un episodio de indisciplina, no vamos a identificar a ningún integrante, la delegación era grande, lo vamos a hacer de la debida manera, para que ellos (los futbolistas involucrados) tengan sus descargos, den su opinión. Hay que tener en cuenta las evidencias que tenemos, las pruebas, y después ver si esto es una falta que amerita la no renovación. En Nacional hay un código interno, firmado por ellos, aparte de lo del estatuto del jugador, que refiere a sanciones para el jugador cuando hay acto de indisciplina. Eso lo manejarán abogados del club".

"Es mucho más importante una disciplina interna, un ejemplo para los jóvenes, que dejar pasar cosas graves"

El vicepresidente tricolor agregó: "Siento una profunda decepción, no lo voy a negar, lo que hicieron le hace daño al club, es indiscutible, después habrá interpretaciones diversas. No voy a permitir que no se inviertan los órdenes, Nacional tiene 120 años y es mucho más importante una disciplina interna, un ejemplo para los jóvenes, que dejar pasar ciertas cosas que son graves".

Respecto a cuándo se enteraron los dirigentes de lo que había sucedido en la burbuja sanitaria del plantel, Balbi confirmó que "lo primario el martes a través de una llamada. Empezamos con la información fragmentada, a averiguar lo que había pasado, para no guiarnos a través de dichos, porque uno debe guiarse por lo que puede probar. Fue lo que intentamos hacer, se nos dificultó el tema con las cámaras; el fin de semana estuvimos trabajando en cámaras, pero recién la obtuvimos el lunes a la noche, ayer se trabajó todo el día, esa fue el conocimiento que tomamos, no es el conocimiento que tenemos hoy, los primeros fueron los comentarios de los jerarcas que estaban en el hotel". Y añadió sobre si lo tenían que haber comentado antes al MSP que "sabés que no. No teníamos todas las pruebas de lo sucedido".



"Me sentí representando por los que nos comunicaron la situación y cómo actuaron, era como yo pretendía que actuaran cuando se los designó, defendiendo los intereses del club", dijo haciendo clara referencia a Iván Alonso y Jorge Giordano, de quien resaltó que "tiene la misma sensación que tengo yo cuando parte de tu plantel te decepciona. Está con tristeza, porque es una persona de bien, con mucha personalidad, porque hay que tener mucha personalidad para afrontar este tipo de situaciones".



Por último, Balbi confirmó que Álvaro Gutiérrez ya no es más candidato a ser técnico del club porque un dirigente mantuvo una charla con él y le dijo que no es el momento para volver con todo lo que está pasando.