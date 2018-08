Balbi habló con Godín de los riesgos para AUF

El diálogo fue cordial, entre dos personas que se respetan y aprecian, pero sin el resultado que podía esperarse para que la Asociación Uruguaya de Fútbol no se exponga ante una eventual sanción más fuerte de la FIFA.



Lo que quedó en claro, tras la comunicación que se dio entre el neutral Alejandro Balbi y el capitán de la Selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, es que ahora cada uno hará todo lo que esté a su alcance para defender sus posturas y sus intereses.



Según supo Ovación, Godín le indicó al dirigente que no tenían otro camino para recorrer que el de buscar la intervención de la FIFA, porque sus voces y pedidos no habían sido escuchados.

En la charla, palabra más palabra menos, Godín insistió que los jugadores entendían que es imprescindible que ellos participen en las decisiones más importantes que tiene que tomar el fútbol uruguayo. Y una de esas es la elección del nuevo presidente.



Balbi le quiso hacer ver a Godín que hoy, ante la postura que ya asumió el Gobierno uruguayo en defensa de las autoridades del fútbol, son ciertos los riesgos que se corren de desafiliación de la FIFA y que esa acción extrema provocará un daño enorme a la AUF, a la Selección y a todos los clubes.



El neutral, además, le recordó que había quedado expresamente acordado que los jugadores iban a tener activa participación en el fútbol, y no solo por que así lo establecen los nuevos Estatutos que la FIFA pretende que sean votados en Uruguay, sino por el compromiso asumido por el actual Ejecutivo con la Mutual que hoy preside Michael Etulain.

También se habló de los otros caminos que podían haber recorrido, en lugar de llegar al extremo de dejar a la AUF al borde del precipicio.



Pese al intercambio de opiniones y a la aceptación de que ninguna de las partes desea que se provoque ese cataclismo en el fútbol, no hubo ningún avance que posibilite un acercamiento.



Balbi dejó en claro que ellos, los neutrales, tienen que defender a la AUF y que se recorrerá el camino jurídico. Que no es otra cosa que recurrir al Tribunal Arbitrario Deportivo (TAS). Además, según supo Ovación, se está a la espera de una confirmación del presidente de FIFA, Gianni Infantino de que los recibirá en Suiza.