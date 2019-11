Balbi: "Se agotó la paciencia, porque venimos soportando una seguidilla perversa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, remarcó que "al pueblo tricolor se le terminó la paciencia" porque deportivamente la institución viene soportando “una seguidilla perversa, seguidilla maldita". Para el dirigente tricolor no se trata de un único error, si no de una sucesión de hechos que "comenzaron en la final del año pasado".

Balbi aseguró que "son demasiadas cosas seguidas" y que "Nacional claramente ha sido perjudicado. Como fue perjudicado el año pasado y como lo está siendo y lo ha sido este año”.

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), después de establecer que el comunicado publicado advirtiendo el retiro de sus representantes en la AUF, hacia referencia a "los cargos políticos más relevantes, más visibles. El doctor Julián Moreno como integrante del Comité Ejecutivo y el doctor Aldo Goia como integrante de la Mesa Ejecutiva", Balbi precisó que "fue una decisión adoptada unánimemente por la comisión directiva y los delegados".

El directivo de Nacional consideró que se actuó de forma "coherente", porque se advirtió "a las autoridades de la AUF de lo que estaba pasando. Fuimos personalmente a la Asociación 15 días atrás para hablar con el Ejecutivo, que no estaba en pleno, y después de eso vino el partido clásico y ahí volvimos a buscar un camino de diálogo, de entendimiento, intentando dejando al Comité Ejecutivo afuera y, lamentablemente, después pasó lo del Franzini. Parecía que el diablo seguía manteniendo la cola y que seguimos teniendo problemas con el arbitraje".

Contrariamente a lo que se maneja públicamente desde algunos sectores, en el sentido de que se inició una movida política contra el Consejo Ejecutivo de la AUF para desestabilizarlo, Balbi aclaró: "El único tema que tenemos de discrepancia con la actual conducción del fútbol uruguayo es el de los arbitrajes, esa es la realidad".

Para el vicepresidente albo a esta situación se llega por una repetición de errores. "No es un error, es el error de Pablo Giménez, más el error de Leodan González, más el error de otro y otro. Esto no es un error. Esto quiero dejarlo en claro. Al pueblo tricolor se le agotó la paciencia. ¿Se nos agotó por un arbitraje? No, absolutamente no. Esto es una sucesión de hechos, que arrancaron con la final del año pasado. Venimos desde hace un año soportando arbitrajes negativos, por supuesto que no hablamos ni de confabulación, ni de mala intención. Todas las cosas intencionales las descarto por completo, pero por mala suerte o porque el diablo metió la cola seguimos teniendo fallos en contra determinantes".

Balbi no eludió volver a referirse a la situación política y sostuvo: "Ahora se nos quiere hacer pasar a nosotros como que queremos desestabilizar un gobierno que nos costó mucho construir. No va a ser la primera vez ni la última que un equipo le saca la confianza al Comité Ejecutivo, yo estando dentro Peñarol nos sacó la confianza, cambió a sus representantes. Y todos sabemos cuando estamos en esos cargos que son puestos políticos y no va en desmedro de las condiciones humanas".

Al referirse a la postura que adoptaron cuando se conformó el Colegio de Árbitros, el dirigente explicó: "A nosotros se nos consultó por el nombre elegido para presidente porque es un miembro político, pero nuestra discrepancia es con la integración de la comisión técnica y con la forma en la que se integra. Me parece perverso que sea la propia agremiación que proponga los nombres que integran la comisión técnica porque se da una paradoja medio especial: la comisión técnica que proponen los propios árbitros son después los encargados de calificarlos, de promocionarlos, de premiarlos o castigarlos, es un contrasentido porque hay un espíritu de cuerpo, de corporativismo que no está bien".

Balbi insistió que el fondo del problema es que "acá los errores están. Algunos son horrores. Y realmente no tenemos las condiciones para que Nacional siga participando de este gobierno. Llegará la hora de sentarnos a conversar, pero hoy no están las estructuras adecuadas. Hoy nos estamos parando y ojalá que ‘Nacho’ (Ignacio Alonso) y sus compañeros puedan reordenar esto".

Finalmente, remarcó que nunca quedó fuera del análisis de la situación deportiva la autocrítica. "Si yo me quedara solamente en lo de un árbitro sería un miope. La autocrítica está, hay errores de todo tipo. Hay cuota parte de responsabilidad de la dirigencia, del cuerpo técnico, de los jugadores, pero los arbitrajes incidieron en los resultados. En un campeonato cabeza a cabeza, cerrado, punto a punto, cualquier incidencia negativa que sufras en tu contra es determinante".