“Es un balance positivo porque se encontró una estructura de equipo”

Álvaro Gutiérrez analizó el final del Apertura para Nacional y la victoria mínima sobre Juventud. “Nos hemos adaptado al rival en varios partidos, en varios encontramos los espacios pero en otros, como en el de hoy, no tanto”, afirmó.

“En el primer tiempo hicimos lo que ellos querían: los apretamos contra el arco, defendían muy abajo y salían al contragolpe. Perdimos muchas pelotas en la mitad de la cancha. En el segundo corregimos en no apretarlos sino buscar juego más directo y recoger los rebotes, que no era un juego vistoso pero sí efectivo para este tipo de partido. Ahí Nacional fue muy superior, las ocasiones fueron más claras y ellos prácticamente no llevaron peligro a nuestro arco”, comentó.

“Habíamos hablado antes del partido que Juventud jugaba así, pero hicimos en el primer tiempo cosas diferentes a lo que habíamos planificado. En el segundo corregimos”, agregó.



En la misma línea, especificó que “la idea era meter la mayor cantidad de pelotas posibles al área, ahí Bergessio siempre la aguanta bien y tenemos a Kevin Ramírez que cabecea bien y cubre bien la pelota. No tanto hilvanar las jugadas”.

“Mantuvimos el arco en cero y nos llevamos los tres puntos”, destacó.



Con motivo del último partido del Apertura, dijo a modo de balance: “Se lo dije a los jugadores que les agradecía porque trataron de poner el 100% de su capacidad y esfuerzo interpretando lo que le pedíamos en cada entrenamiento, en cada pase, en cada pelota, en cada concentración. Es un balance muy positivo porque se encontró una estructura de equipo, porque hay jugadores que cuando entran rinden de la misma manera”

“Lamentablemente Amaral, que era una de las piezas fundamentales, hoy no lo tuvimos y lo extrañamos evidentemente porque tiene características que no tienen otro. Rivero que tiene mucho gol. Santi Rodríguez que está en la selección. Tratamos de adaptarnos sin las características de esos jugadores”, finalizó.