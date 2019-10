El bajón negriazul: Liverpool aún no ha podido ganar en el Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool no volvió a ganar tras consagrarse campeón del Torneo Intermedio. Un título que había esperado mucho. Arrancó el Clausura siendo goleado por Nacional (4-1), luego empató con Fénix 1 a 1 y cayó en la tercera fecha ante Progreso (2-1). Sólo anotó tres goles, (uno fue en contra) y recibió siete.



Puede haber varias explicaciones. Una el bajón que por lo general se siente tras conseguir algo importante. Y vaya si el título del Intermedio lo fue para Liverpool que esperaba salir campeón hace muchos años. Otra puede ser que los rivales ya saben cuál es la forma de jugar del equipo de Paulo Pezzolano y toman los recaudos correspondientes.

El próximo domingo Liverpool recibe a Peñarol en la Cuchilla. Y el partido frente al grande podría tomarse como ideal para iniciar la recuperación. “Es un partido importante y nos va a levantar en lo anímico si logramos ganarle. Es el oponente adecuado”, reconoció el defensa Sebastián Cáceres.



“Puede ser que hayamos tenido un afloje inconsciente. Yo no lo noté así, pero puede ser. Lo hemos hablado entre nosotros y con el técnico. Creemos que es todo cabeza. El peor enemigo somos nosotros mismos. La cabeza es lo que hay que trabajar porque no hemos perdido porque los rivales nos hayan superado, sino por errores nuestros; lo hemos visto analizando los videos de los partidos”, agregó el juvenil que es un baluarte en la defensa.

Juan Ignacio Ramírez

“Creo que son un poco las dos cosas. Salir campeón te lleva inconscientemente a bajar un poco el nivel”, afirmó Federico Martínez, un hombre clave en la ofensiva negriazul.



“Hay un poco de todo”, dijo por su parte, Hernán Figueredo quien ya está recuperado de una contractura que venía arrastrando desde la final del Intermedio frente a River.



“Hemos hablado entre nosotros eso del bajón que viene después de un título. Hubiéramos querido que no sucediera, pero... Más con lo que le costó a Liverpool”, añadió el volante, clave en la generación del juego negriazul.



Juan Ignacio Ramírez, el goleador del Campeonato Uruguayo, coincide con sus compañeros. “Tratamos de que no nos pasara lo del bajón. Seguimos con la misma motivación, pero los resultados indican que lo hubo”.

Sebastián Cáceres



LOS CONOCEN. El “Colo” comprobó en los partidos que han jugado en el Clausura que les salen a jugar de otra manera. “Los rivales se preocupan y nos ponen más atención. Por ejemplo, Fénix jugó contra nosotros con un 4-4-2, algo raro para ellos. Hoy nos respetan y nos miran de otra forma. Somos nosotros que tenemos que asumir que somos un equipo importante. Está bueno lo que ganamos, pero de repente es hora de buscar variantes en los movimientos para volver a la victoria”.



El “Tofi” Figueredo también es consciente que los rivales los han estudiado mucho y saben cómo jugarles. “También hay un poco de eso. Tenemos que mantener la tranquilidad. Somos un buen equipo. Y aunque sepan cómo jugarnos, es difícil contrarrestar las virtudes que tenemos”.



Por eso cree que no deben cambiar su forma de encarar los partidos. “Nuestra forma de jugar es la que nos gusta y estamos convencidos que es la mejor. Y es la que le gusta al cuerpo técnico”, manifestó.



Y Ramírez lo comparte. “¿Para qué vamos a cambiar si jugando de esa forma fuimos campeones?, se preguntó. “Tenemos que buscar variantes dentro del planteamiento, pero sin cambiar la forma de jugar”.

Hernán Figueredo

Lo mismo piensa Federico Martínez, quien hizo las formativas en Belvedere y uno de sus grandes objetivos era salir campeón con el club. “Creo que tenemos que seguir jugando igual, pero con más actitud. Intentando recuperar nuestro nivel. No vamos a cambiar porque no ganamos tres partidos. No creo que tengamos que cambiar nada porque lo que nos llevó a jugar la final del Intermedio y ganarla fue esta forma de jugar”.

El tema ha sido debatido en el vestuario de Lomas de Zamora, donde entrena el equipo. Los negriazules buscan la explicación dado que nada cambiaron: siguen entrenando de la misma forma. “Los trabajos que hacemos son los mismos, solo que ahora no se reflejan en los resultados”, reconoció Federico.



“Los rivales nos vienen a jugar de otra manera. Yo no vienen a enfrentar a Liverpool, sino al campeón. Y la motivación para ellos es otra”, añadió el delantero de las corridas por la derecha.

Cáceres estuvo de acuerdo en que hoy los rivales ya no les juegan de la misma forma. “Somos los actuales campeones y te vienen con otras armas. Te analizan más y saben cómo es nuestra idea de juego. Por ejemplo a Nicolás Acevedo que es siempre nuestra salida, le ponen dos o tres jugadores a marcarlo”, ejemplificó.

Federico Martínez



BELVEDERE. “El de Peñarol va a ser un partido lindo para recuperarnos. Enfrentar a un grande siempre es una mayor motivación para nosotros. Además, ellos también se están jugando mucho. No están ganando y la hinchada los debe estar presionando”, analizó Martínez.



“Peñarol puede ser el rival ideal en este momento. Los dos venimos en un bajón. Ellos tampoco están bien. Los dos necesitamos los tres puntos. Vamos a intentar hacer lo mejor y ganar a nuestra manera. Tampoco nos gusta conseguir el resultado como sea”, explicó Figueredo, quien como sus compañeros destaca la importancia de jugar en Belvedere.



“En Belvedere nos sentimos bien, es nuestra casa y ahí nos hacemos fuertes”, enfatizó Cáceres al respecto.



“Jugamos en nuestra casa y queremos salir de este momento que no nos representa”, dijo Ramírez sobre el tema. “Vamos a tener que buscar el partido desde el primer momento. Tenemos que tener el control del juego y que ellos sientan que vamos a buscar el triunfo en casa”, finalizó el papá de la pequeña Faustina.