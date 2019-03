Una baja en la producción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura, Peñarol ganó todos sus partidos, tenía puntaje perfecto y además un saldo de 11 goles a favor y solamente un en contra. Pero el panorama cambió en los últimos dos encuentros, en los que el equipo de Diego López no logró ganar, convirtió apenas dos goles y le hicieron cuatro.

La derrota 2-0 frente a Wanderers y el empate 2-2 con Racing dejaron en evidencia a un equipo que no pudo repetir aquellas actuaciones de las primeras jornadas del Apertura.

Como suele decirse en el fútbol, el rival también juega y cuando Peñarol parecía encontrar un funcionamiento que traía consigo buenos resultados, se topó con dos equipos que no le regalaron absolutamente nada como el bohemio y el albiverde.

Contra Wanderers, el aurinegro sufrió en defensa con el juego que propuso el equipo de Román Cuello, desaprovechó varias chances generadas en la ofensiva y terminó pagándolo muy caro.

El sábado, Racing se cerró muy bien, tapó la generación de juego que habitualmente los de Diego López despliegan por las bandas y el aurinegro se quedó sin ideas a la hora de atacar.

Pero todo pasó en el transcurso de un partido que comenzó con Peñarol teniendo la iniciativa y sobre todo, pegando de entrada con el tempranero gol de Luis Acevedo a los 3’.

Parecía que el aurinegro iba a tener una noche tranquila en el Campeón del Siglo, pero todo cambió en el segundo tiempo.

Es que Racing ajustó las clavijas en el complemento, aprovechó sus chances y complicó mucho a un Peñarol que sintió el cansancio y sobre todo, la falta de varios jugadores importantes.

¿Qué pasó?

Desde que empezó el Torneo Apertura, Diego López no ha podido completar un solo partido con el equipo que pretende teniendo en cuenta el rendimiento de jugadores que son piezas clave en el plantel.

Las lesiones fueron cambiando todo y obligando al “Memo” a realizar variantes.

En las primeras fechas, el plantel mostró una adaptación muy buena a la idea del técnico y pese a que hubo muchas variantes en cada jornada, sobre todo por lesiones, el juego se podía ver y los resultados llegaban para el aurinegro.

Sin embargo, en las últimas dos fechas esas bajas que en las primeras fechas no se sentían tanto, comenzaron a extrañarse y la del sábado fue una clara muestra de eso. Peñarol no tuvo a cinco titulares que son inamovibles en el equipo de Diego López: Giovanni González, Fabricio Formiliano, Walter Gargano y Gabriel Fernández.

El primero no jugó porque está afectado a la selección mayor, “Tito”, el “Mota” y el “Toro” no estuvieron por diferentes lesiones y Brian viajó a Europa con la Sub 20 celeste.

Para un equipo que venía funcionando bien, cinco cambios es bastante y el carbonero lo sintió.

Otro punto importante fue el resto físico que mostró Peñarol. Por momento se mostró superado en ese sentido y por eso, esta semana será clave para recuperar algunos jugadores pensando en lo que se vendrá.

Lo que sigue

Peñarol deberá afrontar una nueva seguidilla de cinco partidos en 15 días entre Torneo Apertura y Copa Libertadores de América.

Para eso, Diego López tiene como principal objetivo junto a la sanidad aurinegra recuperar a los lesionados y volver a encontrar el funcionamiento de las primeras fechas. Para lograrlo, contar con sus piezas clave será vital de cara a una nueva seguidilla.