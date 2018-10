Baile con bastón y desahogo de Maradona en el vestuario de Dorados

No lo detiene ni el bastón ni sus problemas en las rodillas: tras la victoria de Dorados ante Mineros de Zacatecas, Diego Maradona cumplió con su ritual y bailó en el vestuario junto a los jugadores. Después, a modo de desahogo, cantó junto a sus dirigidos. La ilusión es grande en Sinaloa: Maradona tomó al equipo en el fondo de la tabla y ahora lleva cuatro triunfos en cinco presentaciones del Ascenso MX, con tres victorias en fila ante Leones Negros, Zacatepec y Mineros. El próximo sábado, a las 23 (horario argentino), Dorados recibirá a Tampico Madero, uno de los peores equipos de la categoría.

Tras los encuentros de ayer, Dorados de Culiacán se ubica en el séptimo lugar, con 15 unidades. Juárez (29 unidades, e invicto tras 11 partidos) domina la tabla, mientras que Atlante (24) es segundo y Mineros, el equipo que ayer venció Dorados, es el tercero en discordia. A su manera, Maradona hace ruido en la segunda categoría mexicana y ahora apunta a seguir sumando. Sus problemas físicos, por ahora, quedan a un lado.



¿Por qué debe usar bastón?

Diego Maradona es una extraordinaria figura envuelta en un cuerpo debilitado. Hace lo que más le agrada: dirige a un equipo de fútbol, reparte recuerdos del glorioso pasado y lanza creaciones tácticas. Sin embargo, su imagen es la que se presenta en primera fila, más allá de las desventuras de Dorados, un entusiasta y valiente equipo de la segunda división de México. El serio problema de artrosis que lo agobia, que va a derivar en el quirófano, lo tiene postergado, incómodo. Se sostiene con una muleta, un apoyo imprescindible en su mano derecha, en un viaje que es seguido en vivo por los 15.000 hinchas que lo aplauden en el estadio Carlos Vega Villalba. Diego saluda a los eventuales adversarios con una sonrisa y el palo levantado, en señal de agradecimiento a la platea. El resultado es lo de menos., aunque no tanto. Dorados supera por 3 a 2 a Mineros de Zacatecas. Está lejos de Juárez, el líder. Pero el sueño de subir a la máxima categoría sigue vigente.

Sentado, serio, con los brazos cruzados. Arropado en una gorra oscura, con una D dorada enorme en el centro. Habla poco durante el encuentro. Gesticula, grita, insulta y festeja. Durante el primer tiempo, llegan los dos primeros goles del conjunto visitante. "Gritá el gol, Diego", le susurra Islas, después del cabezazo -de pique al suelo-, de Angulo y de la sutil definición de Escoboza. Festeja, sufre, se levanta por unos segundos, se vuelve a sentar. Gaspar Servio, el arquero argentino, hace un mal cálculo y permite el descuento. Pero enseguida Angulo -Vinicio César, el ecuatoriano de 30 años-, acaba con el suspenso.

#MaradonaxFOX | Así se retiró el Diego rumbo al vestuario, con un visible dolor en su rodilla derecha. pic.twitter.com/bgDEZe6xqL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de octubre de 2018

Germán Ochoa, el médico al que Maradona le confía el desafío de recuperar la salud en sus piernas, reconoce que el ex crack sufre de artrosis en sus rodillas y cada vez le cuesta más caminar. El médico colombiano señala que el problema de Maradona es "muy avanzado". Se nota: le cuesta caminar, durante el partido casi no se para, sostenido por las indicaciones de Luis Islas, su ayudante y amigo. "Le hicimos un tratamiento antes del Mundial para que pueda atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera posible. Tiene una severa artritis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse", contó el médico en una entrevista a TN.

Maradona encuentra felicidad en el banco de suplentes, en México. Islas grita, Maradona asiente. Las rodillas lo asfixian, pero no claudica, ni siquiera con el descuento de penal en el cierre. Pide que acabe el tiempo, levanta los brazos, los últimos segundos los vive a pie. Hasta firma una camiseta de la selección argentina, de un rival, mientras el balón sigue rodando. Pero no claudica, no se lo permite su historial.