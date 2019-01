El avión de Sala ya tuvo problemas para despegar de Nantes y un piloto no abordó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según revela este miércoles el diario "Ouest France", Emiliano Sala envió varios mensajes a su compañero del Nantes Nicolas Pallois, que le había llevado hasta el aeropuerto, en el que le indicó que el avión había intentado despegar "tres o cinco veces" antes de lograrlo.

Los mensajes iban acompañados de emoticones con sonrisas, según el rotativo.

Una vez en el aire, el atacante argentino grabó un mensaje de voz que envió por WhatsApp a allegados en Argentina en el que mostraba su inquietud por el estado del avión, conversación revelada por el diario "Olé".

Durante la comida que compartió con sus antiguos compañeros del Nantes, de quienes quería despedirse para iniciar una nueva etapa en el Cardiff, Sala también bromeó con el estado en que se encontraba el aparato que para viajar a la ciudad del noroeste francés.

"Ouest France" señala que Sala había utilizado en tres ocasiones el avión, un Piper PA-46 "Malibu" matriculado en Estados Unidos.

cambio ¿Otro piloto?

El diario regional apunta que tres personas pasaron el control de embarque, pero que una de ellas, el experimentado piloto Dave Henderson, se quedó en tierra por motivos desconocidos hasta el momento.

Otro piloto, cuya identidad no ha trascendido, tomó los mandos del aparato y, siempre según el rotativo, pidió al control aéreo bajar de altura poco antes de que se perdiera la señal de radio, lo que puede indicar que encontró problemas con el hielo.

El avión, un monomotor de seis plazas, había despegado sobre las 20.15 horas local (19.15 GMT) del aeropuerto de Nantes y, tras una hora de vuelo, desapareció de los radares, cuando se encontraba sobre aguas de Guernesey, territorio bajo soberanía británica.

Las autoridades de esa isla lo buscan desde entonces aunque ya han asegurado que, dadas las bajas temperaturas del agua, hay pocas esperanzas de encontrar supervivientes.



oficial El vuelo no lo organizó el club

La otra noticia que se dio a conocer desde Londres por la agencia AFP, es la que comunicó el propio Cardiff. El club afirmó en declaraciones a Wales Online que habían ofrecido a su nuevo fichaje, el más caro de su historia, viajar a Cardiff en un vuelo regular.

"Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los preparativos para su vuelo que, francamente, hubiese sido un vuelo comercial", dijo el presidente Mehmet Dalman, citado por la página web.

Sala "rehusó e hizo sus propios preparativos", subrayó.

"No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City", agregó.

Dalman dijo por otra parte a la BBC que no planeaban cambiar el próximo partido del equipo de la Premier League, previsto contra el Arsenal el 29 de enero.