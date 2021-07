Del avión a la cancha: ¿qué dijeron Ocampo y Cándido tras el triunfo clásico ante Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los tres fueron decisivos. Sergio Rochet con sus atajadas y Camilo Cándido y Brian Ocampo con los goles para sellar el triunfo de Nacional ante Peñarol por 2-0 en el regreso de los clásicos al Gran Parque Central tras 92 años. Abandonaron la concentración de Uruguay en la medianoche del sábado tras la eliminación de la Copa América y se sumaron al plantel en la madrugada en medio de un revuelo mediático por esta decisión.

¿Qué dijeron los héroes del clásico? "Me tuve que poner el chip rápido. Me sentía cansado en el primer tiempo. Hablé con 'Ale' (Cappuccio), me dijo que aguantara un poco más y le avisara. Por suerte nos fue bien, hice un gol y pudimos ganar", expresó Ocampo a Nacional TV.

"Siento felicidad por venir a jugar un clásico que obviamente siempre tenemos ganas de jugarlo y mejor si lo ganamos después de mucho tiempo que no se jugaba en el Parque. Feliz también por hacer un gol. Apenas la bajé, enseguida dije: lo encaro. Por suerte pude hacer el gol", agregó.



El atacante tricolor indicó que este clásico "fue muy importante para el Apertura", pero que ahora "se vienen dos más importantes que este porque nos jugamos la clasificación a la Sudamericana".



Cándido, por su parte, valoró: "Las sensaciones fueron muy lindas, obviamente con el tema del revuelo de todo lo que pasó. Llegamos con mis compañeros con la adrenalina allá arriba y con muchas ganas de jugarlo".



"Estoy muy contento de haber podido ayudar de esta manera. Es todo mental: bajar de un avión a las 5 de la mañana y estar jugando un clásico a las 16. Pasa más por la cabeza y las ganas", sumó.