Forlán sobre el conflicto en la AUF: "A veces la avaricia te juega en contra"

"No me retiré todavía. En este momento prefiero estar acá en Uruguay. Con el embarazo de Paz cambió todo, no me voy a perder el nacimiento de mi hijo", dijo Diego Forlán este miércoles a la mañana en 100% Deporte (Sport 890).

"Se viene un varón para febrero. Tengo tiempo y puedo aprovecharlo para estar con mis hijos (Martín y Luz). Tenemos diferencia con Paz por el nombre, por ahora no nos ponemos de acuerdo", agregó entre risas.

"Cachavacha" señaló que tuvo ofertas para jugar durante este semestre, pero señaló que "uno a esta edad ya se pone selectivo".

El atacante de 39 años reconoció que entrena todos los días aunque prácticamente no tiene contacto con la pelota: "Antes de ir a Hong Kong, estuve un año entrenando casi sin hacer nada con pelota. Después de los primeros partidos obviamente te duelen los músuculos, pero después te acomodás enseguida".

Peñarol:

"A principio de año conversamos con Peñarol, pero las cosas se torcieron y al final no se dio. Yo quería volver, pero las cosas pasan por algo. Me junté varias veces con Jorge (Barrera) en Rusia y le dejé claro cuáles eran mis razones. Lo de Peñarol es una etapa cerrada".

Futuro:

"Tengo que hacer la última parte del examen en Argentina para poder recibirme de entrenador. No sé que voy a hacer en el futuro, pero sí que va a ser algo relacionado con el fútbol".

AUF:

"Es una pena lo que que ha pasado en la AUF. A veces la avaricia te juega en contra. No entiendo como hay gente que hace cosas que no tiene necesidad de hacer. Eso me molesta", explicó.

Asimismo reconoció que lo llamaron para integrar la Comisión Normalizadora, pero no aceptó porque estaba en el exterior y tiene otro viaje planificado.