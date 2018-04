La autocrítica de Guillermo Varela: "Si el equipo hoy no es líder es por mi culpa"

El lateral aurinegro habló este lunes tras la derrota con Torque y puso la cara. “Si el equipo hoy no es líder es por mi culpa, por mis errores. Entiendo que los goles de Torque fueron errores míos”, señaló en Tirando Paredes (1010 AM).



"Si no hubiera tenido esos errores, el partido capaz terminaba 0 a 0. Jugamos mal pero ellos no generaron peligro en el área", agregó.



Asimismo, dijo: "Estaba cansado, pero no voy a meter eso de excusa por los dos errores graves que hice. El viaje (a China con la selección) se hizo bastante largo con las escalas y las horas de espera. El cambio de horario también nos jodió, vinimos con el sueño cambiado".



Por otra parte, consultado sobre la ausencia de Walter Gargano, dijo que "su lesión fue un golpe durísimo". "El equipo lo siente. Nos daba salida y manejaba los tiempos", puntualizó.