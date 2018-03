La ausencia del “Cebolla” no asusta

Es el capitán, un referente y de los más destacados dentro del campo de juego. No cabe duda que la ausencia de un jugador como Cristian Rodríguez se hace sentir, aunque Leonardo Ramos puede estar tranquilo, ya que en los juegos que faltó el “Cebolla” el aurinegro no perdió.



Está claro que el entrenador preferiría que el mediocampista jugara todos los partidos, aunque su buen nivel en Peñarol es lo que también lo deja afuera de este partido. El “Cebolla” está en China con el plantel de Uruguay que disputará un torneo amistoso, en dicho país, y por eso no será de la partida ante Cerro, rival al que le anotó un doblete en el último duelo y precisamente en el Tróccoli.



Además, Ramos sabe que detrás del “Cebolla” tiene buenos recambios en cada ocasión en los que el capitán está ausente. Esta tarde, su lugar será ocupado por Guzmán Pereira, pero el entrenador sabe que puede contar con Franco Martínez, juvenil aurinegro, y que también tiene en el plantel a Marcel Novick, quien en el último tiempo ha quedado bastante relegado. Esto es lo que al técnico aurinegro le puede dar una mayor tranquilidad.



Sin Cristian Rodríguez, Peñarol disputó once encuentros en el Uruguayo 2017, donde ocho fueron victorias y las tres restantes culminaron en empate. Los aurinegros anotaron la cifra de 23 goles, mientras que en esos juegos solamente recibió cinco tantos.

LOS DATOS Cerro vs. Peñarol Hora: 16.00

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitros: Javier Bentancor; Miguel Nievas, Daniel Castro; Claudia Umpiérrez



Cerro (probable): Irrazábal; C. Núñez, Torres, Izquierdo, Zazpe; Klein, Pinheiro, Duffard, , A. Hernández; F. López y M. Franco.



Peñarol (probable): Dawson; Corujo, Formiliano, Arias, Hernández; Gargano, Pereira, G. González, Canobbio; M. Rodríguez y F. Martínez.



Lateral.

Otra zona en la que Leonardo Ramos no podrá contar con su jugador titular es por el lateral derecho. Guillermo Varela es otro de los jugadores que viajó con la selección uruguaya y por eso su lugar será ocupado por Mathías Corujo.



El “Chiche” será titular por primera vez en este Uruguayo 2018 e intentará dejar una buena imagen tanto para Ramos, como para Tabárez.

Pasando en limpio, este Peñarol no cambiará demasiado al que se ha venido destacando en las últimas fecha del fútbol local.



Es cierto que el aurinegro llega con una presión extra que es la de continuar en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura, sabiendo que un tropiezo le puede dar las chances a Danubio y a Nacional de superarlo.

Racha.

Para Cerro, la última victoria en el Tróccoli frente a Peñarol fue el 27 de octubre de 2013 en un duelo que terminó 1-0 gracias al tanto que marcó Daniel Leites, cuando transcurrían dos minutos del complemento.



Sacando de lado ese juego, Peñarol ganó seis partidos y fueron tres empates con un saldo de 17 goles en contra para los villeros y solamente tres a favor del conjunto que actualmente dirige Fernando “Petete” Correa que esta tarde tendrá la posibilidad de cortar la mala racha y alcanzar su tercer triunfo consecutivo.