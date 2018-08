El aurinegro busca cambiar la imagen

Peñarol iniciará hoy (19.30 horas) su camino en la Copa Sudamericana. Tal vez, si el presente aurinegro fuera otro, esta llave se tomaría un poco más accesible. Sin embargo, teniendo en cuenta que para Diego López este recién será su segundo partido y luego del flojo debut que mostró ante Racing en el Clausura, la figura de Atlético Paranaense crece.

El equipo brasileño viene de un cambio de entrenador, con un DT que apenas dirigió cuatro encuentros y el equipo está en zona de descenso directo. La crisis es tan grande que en Curitiba la Sudamericana pasó a un segundo plano. Si ya en Brasil este torneo no adquiere la importancia que tradicionalmente genera la Libertadores, esta vez mucho menos... Acá solo se habla de mantener la categoría.

Bajo este escenario llega Peñarol. Un equipo que mostró mucha actitud el último fin de semana, pero que hizo casi todo para no ganar. Se olvidó de patear de larga distancia, tiró mal prácticamente todos los centros que lanzó al área y se llenó de imprecisiones a la hora de la salida.

El ingreso de Cristian Rodríguez para esta noche ilusiona, al menos, para corregir gran parte de ese cúmulo de fallas que lo llevó a iniciar con el pie izquierdo el Torneo Clausura.

El “Memo” habló en la previa de no ir a tirarse atrás. “Somos un cuadro grande”, recalcó, y señaló que Peñarol intentará sacarle la pelota al equipo brasileño. Si el mirasol quiere llevar el partido a ese terreno no solo tendrá que estar muy fino en la recuperación, sino también en lo que haga después con la pelota. El último partido ante la “Escuelita” fue una clara demostración de que tenerla no significa ni atacar más ni tener más y mejores chances de gol. Que es un camino que facilita todo eso sí, pero no lo asegura.

Lo que está claro es que si Peñarol logra hacerse fuerte en la mitad de la cancha, tiene armas como para lastimar al Paranaense. Cuenta con hombres rápidos como para ensanchar la cancha y una referencia de área como el “Toro” Fernández que le puede dar distintas alternativas. Puede ser utilizado como pivot, buscarlo para lastimar por arriba o también ser lanzado en profundidad.

En la defensa, este compromiso será una especie de revancha para Carlos Matheu. El argentino tuvo una flojísima presentación ante el público aurinegro y quedó en el ojo de la tormenta.