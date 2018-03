El aurinegro y la altura... ¡Es un martirio!

La suerte, o mala suerte en este caso, del sorteo puso a The Strongest en el camino de Peñarol en esta Copa Libertadores de América. El equipo de Leonardo Ramos deberá iniciar su recorrido continental en la altura de La Paz el próximo 15 de marzo.



¿Influye o no la altura? Algunos prefieren evitar el tema para no ponerlo como excusa y otros lo recalcan como un verdadero escollo y una desventaja a la hora del juego. Lo cierto es que en lo que va del siglo, el aurinegro no tuvo buenas experiencias en ese sentido. En total, disputó 10 encuentros. Entre Libertadores y Sudamericana, fue tres veces a Quito (2850 metros sobre el nivel del mar), dos a La Paz (3650), dos al DF (2250), dos a Cochabamba (2558) y una a Potosí (4780).



De 30 puntos en disputa, Peñarol apenas obtuvo tres. Encima, como si eso fuera poco, le convirtieron 40 goles y apenas anotó ocho.



El 28 de agosto de 2014, cuando derrotó 4-0 a Jorge Wilstermann por la Copa Sudamericana, es el único registro favorable que tiene el aurinegro en la altura. Después de eso, son todas pálidas...



Incluso, también se podría contabilizar la derrota ante Santos Laguna en Torreón (4-1 por la Libertadores 2014), aunque los especialistas coinciden en que los 1120 metros sobre el nivel del mal no son un obstáculo para los deportistas.



El último antecedente, muy reciente, data del año pasado. Peñarol también arrancó la Libertadores en la altura, esa vez de Cochabamba. Fue totalmente superado por Wilstermann y se llevó un 6-2 en contra muy difícil de digerir.



La altura se transformó en un martirio para Peñarol en estas casi dos décadas que llevamos de siglo. Ante The Strongest, intentará cambiar la racha y empezar con buen pie esta edición de Libertadores.

1) Quito: La pasó mal con El Nacional y con Liga

Foto: archivo El País.

Tres partidos, tres derrotas y todas por Libertadores. En 2002, cayó por 1-0 ante El Nacional en fase de grupos. En 2005, por la fase previa, perdió 3-0 contra Liga en la ida y sentenció sus chances de avanzar de ronda. En 2011, con un cuadro alternativo, perdió con Liga por 5-0.



2) Cochabamba: La única alegría y un cachetazo durísimo

Foto: archivo El País.

En la Sudamericana 2014, goleó a Wilstermann por 4-0 con goles de Diogo Silvestre, Jonathan Rodríguez, Juan Manuel Olivera y Damián Macaluso y avanzó de fase. En 2017, en su debut en Libertadores, perdió por 6-2 también ante Wilstermann. Gastón Rodríguez marcó los dos tantos aurinegros.



3) México DF: Cayó por el mismo resultado ante Pumas y América

Foto: archivo El País.

En la Libertadores 2003, Peñarol cayó 3-1 con los Pumas de la UNAM. El tanto aurinegro lo puso Marcelo De Souza. En 2004, ante el América, volvió a perder por el mismo tanteador. Sergio Leal marcó el gol para el conjunto uruguayo. En ambas ocasiones, Peñarol quedó eliminado en fase de grupos.

4) La Paz: A donde irá ahora, ya jugó con Bolívar y The Strongest

Foto: archivo El País.

Dos malos recuerdos de La Paz, donde volverá en esta Libertadores. En 2003, cayó goleado por 5-2 contra Bolívar. Nicolás Rotundo y Carlos Bueno descontaron para el aurinegro. Un año después, frente a The Strongest, perdió 2-0. Bueno erró un penal que podría haber significado el empate parcial.



5) Potosí: Una goleada inesperada y que quedó para la historia

Foto: archivo El País.

Un resultado que asombró a todo el continente en la Copa 2002. Real Potosí, un equipo prácticamente desconocido, sorprendió a Peñarol y lo pasó por arriba. Fue triunfo 6-1 para el elenco boliviano. Gabriel Cedrés puso el tanto aurinegro. De todos modos, Peñarol pudo avanzar a los octavos de final.