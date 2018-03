Aun con Lucas, se apronta Rojo

En la adrenalina por cerrar el partido ante un Liverpool que se venía en busca del empate, Lucas Hernández llegó a destiempo y vio la tarjeta roja en el cuarto minuto de adición. Fue el punto negativo de una noche donde Peñarol volvió al triunfo en el Torneo Apertura.



Esta semana se conocerá la sanción al jugador. Se estima que pueda recibir dos partidos y al mismo tiempo, que el club pueda solicitar la habilitación una vez cumplida la mitad de la pena.



Lo cierto es que el “Zurdo” pagará la automática ante El Tanque Sisley el próximo fin de semana, donde Peñarol ganará los puntos en los escritorios. Y si le llegan a dar otro partido, tampoco jugará. Ni aunque esté habilitado. Es que ese encuentro ante Boston River, correspondiente a la sexta fecha, será el único que el aurinegro tenga previo al debut en la Copa Libertadores de América ante The Strongest en La Paz (15 de marzo). Vale recordar que a pesar de que Peñarol hizo el pedido ante Conmebol, Hernández deberá pagar tres partidos de suspensión por los incidentes protagonizados ante Palmeiras en la edición anterior del certamen continental. En su lugar irá Rodrigo Rojo, que no juega oficialmente desde el pasado 10 de diciembre cuando defendía a Nacional de Asunción. El lateral llegó al club a comienzos de este año por pedido expreso del entrenador, sabiendo que necesitaba un sustituto para los partidos de ida en la fase de grupos.

Foto: Nicolás Pereyra.

El otro que puede acomodarse en esa posición, aunque no es su puesto natural, es Giovanni González. Además, vale recordar que el aurinegro dejó ir en calidad de préstamo en este último período a tres futbolistas de esa zona de la cancha: Fabián Píriz a Rampla Juniors, Hernán Petryk a Chacarita Juniors de la vecina orilla y Alex Silva a Progreso.



Hernández desembarcó en Los Aromos para el inicio del Uruguayo 2017. Entró como titular de apuro y no salió más del equipo. Junto con “Cachila” Arias y Cristian Rodríguez fueron los únicos tres sobrevivientes del equipo titular que continuaron en el 11 cuando Peñarol se reforzó para la segunda mitad del año con Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Walter Gargano, Fabián Estoyanoff y los argentinos Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri, por nombrar los casos más resonantes.



Es una fija en el lateral izquierdo. Logró formar una buena sociedad con el lacacino de mitad de cancha hacia adelante. Además, es uno de los encargados de la pelota quieta que tiene este Peñarol. Hablando del “Cebolla”, este sí volverá ante Boston River después de cumplir su sanción. Se meterá en lugar de Guzmán Pereira tras un mes sin actividad.



Aunque Lucas Hernández quede habilitado, Leonardo Ramos cambiará de lateral pensando en la obsesión de todos los aurinegros: la Copa Libertadores. Es una decisión tomada. Rodrigo Rojo, que hasta ahora solo tomó minutos en Tercera División, será el encargado de tomar la posta. El “Zurdo” dejó la vara muy alta y disimular su ausencia no será nada sencillo.

Perfil: experiencia y roce internacional

Rodrigo Rojo Piazze tiene 28 años. Nació el 21 de julio de 1989 en Montevideo. Mide 1,73 y pesa 68 kilos. El futbolista realizó las Divisiones Formativas en River como puntero, pero al llegar a Primera División, en Rampla, pasó a jugar como carrilero. Lo probaron, rindió y a partir de allí su carrera cambió. Se transformó en un lateral/carrilero, dependiendo del sistema táctico del entrenador de turno. Así, a partir de esa decisión de Eduardo Del Capellán en el “Picapiedra”, transitó su vida en el mundo de la pelota por Fénix, Újpest FC de Hungría, Sint-Truidense de Bélgica, Sud América, Olimpia y Nacional de Asunción. El último fin de semana, ante Liverpool, estuvo convocado por primera vez desde que llegó a Peñarol pero quedó fuera del banco de suplentes. En el año 2012, fue preseleccionado, en una lista de 73 jugadores, por Óscar Washington Tabárez para disputar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la selección uruguaya. Finalmente, no integró el plantel.