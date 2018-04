Aún hay que salir a rascar afuera

El triunfo 3-1 sobre Atlético Tucumán le dio a Peñarol un empujón anímico después de una floja semana a nivel local y lo dejó bien posicionado en la Copa Libertadores de América.



Si bien recién se cumplió la segunda fecha del Grupo C y jugando un poco con la calculadora, Peñarol quedó ante una buena posibilidad de abrochar la clasificación a los octavos de final.



Lo puede hacer incluso consiguiendo seis puntos si se dan resultados “lógicos”, pero estará más tranquilo si le anexa alguna unidad más.



Lo curioso es que en las próximas dos jornadas se cruzarán por un lado los dos equipos de arriba (Libertad con 6 puntos y Peñarol con 3) y por otra los de abajo (The Strongest con 3 y Atlético Tucumán con 0), por lo que esos resultados determinarán el futuro de cada uno. El aurinegro enfrentará a Libertad, primero en Asunción y luego en Montevideo. Si saca tres puntos o menos en ese mano a mano, se perfilará para pelear el segundo puesto. Si saca cuatro o seis, tendrá la gran chance de cerrar su zona como el mejor.



Dentro de este panorama Peñarol tiene también dos ventajas. Por un lado, el saldo de goles. Hoy tiene +1 y The Strongest y Atlético Tucumán, sus perseguidores, tienen -2 y -4 respectivamente. El otro hecho que puede jugar a favor del aurinegro es que ya sorteó el partido en la altura de La Paz. Ya disputó el encuentro más “perdible” del grupo y cayó por solo un gol. Ahora Libertad y Atlético Tucumán, deberán ir a intentar llevarse algo a 3.650 metros sobre el nivel del mar.



Ganando los dos partidos que le quedan en el CDS, Peñarol estará cerca del objetivo. Si además “rasca” algo afuera, dormirá aún más tranquilo.



Uruguayos. El triunfo de Peñarol ante Atlético Tucumán fue la primera victoria para los equipos uruguayos en fase de grupos de esta edición de la Libertadores. Hasta ahora Peñarol solo había jugado un partido: derrota 1-0 contra The Strongest. Nacional, en el Grupo F, sumó dos empates (ante Estudiantes y Real Garcilaso, ambos 0-0) y una derrota (3-1 frente a Santos). Defensor Sporting, en tanto, sumó un empate (1-1 con Gremio, campeón vigente) y una derrota (2-1 ante Cerro Porteño).



Lo que queda:

Libertad: En la tercera fecha recibirá a Peñarol, en la cuarta visitará al aurinegro, en la quinta subirá a la altura de La Paz para enfrentar a The Strongest y cerrará como local ante Atlético Tucumán.



Peñarol: Ahora tendrá doble fecha ante Libertad, primero en Asunción y luego en el Campeón del Siglo. En la quinta fecha visitará a Atlético Tucumán y en la última será local ante The Strongest.



The Strongest: En la próxima fecha será local contra Atlético Tucumán en La Paz, en la cuarta visitará a Atlético Tucumán, en la quinta recibirá a Libertad y en la última vendrá al Campeón del Siglo.



Atlético Tucumán: En la fecha que viene irá a La Paz, luego recibirá a The Strongest, en la quinta será local frente a Peñarol y en la última jornada cerrará el grupo en Paraguay contra Libertad.