AUF TV pagó la intervención de rodilla de un jugador del fútbol del interior

El arquero del Club Atlético Progreso de la Liga de Paysandú, Matías Izaguirre, fue el primer jugador que pudo realizarse una intervención quirúrgica recurriendo al acuerdo alcanzado entre la Asociación de Futbolistas Amateur del Interior (AFAI) y AUF TV.

La operación se realizó en la Asociación Española porque las dos entidades referidas y la AUF llegaron a un entendimiento económico por los derechos de imagen de los jugadores por la difusión de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2019.

AUF TV como broadcaster del campeonato, y siguiendo la línea que se sostiene en AUF de que es el emisor de los partidos el que debe hacerse cargo de los derechos de imagen que defienden jugadores y árbitros, acordó con AFAI solventar un máximo 20 operaciones para los futbolistas.

OFI no acompañó este entendimiento porque pretendía que el número de operaciones fuese ilimitado, algo que podía superar los números de AUF TV. Los futbolistas terminaron acordando este convenio y eso le permitió a Izaguirre lograr la operación que se llevó a cabo por la lesión que le provocó la rotura de los ligamentos cruzados y meniscos.

En el programa Derechos Exclusivos (1050 AM), el futbolista dijo: "Para nosotros los jugadores del interior es complicado para juntar el dinero. Cuando me pasó pensé que no me iba a poder operar nunca y que mi carrera deportiva había llegado a su límite".