AUF suspendió fecha del Apertura a raíz de la muerte de Williams Martínez

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió suspender lo que resta de la fecha 11 del Torneo Apertura a raíz de la muerte del futbolista Williams Martínez, confirmó Ovación con Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF.

En las próximas horas se darán a conocer los detalles acerca de cómo se reanudará la fecha. Aún restan jugar: Sud América vs. Fénix, Liverpool vs. Peñarol, Nacional vs. Villa Española y Cerrito vs. Montevideo City Torque.

Tealdi confió a Ovación que todo indica que se postergará una semana. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales informó en su cuenta de Twitter que pidió a la AUF la suspensión de los partidos programados para domingo y lunes.

“La de mañana será una jornada de luto y reflexión, no realizando ninguna actividad laboral. A la familia y amigos de Williams volvemos a expresarles nuestro más sentido pésame”, indicó la Mutual.



Martínez, de 38 años de edad, falleció este sábado. Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al hasta entonces futbolista de Villa Teresa, la causa de su muerte fue un suicidio.