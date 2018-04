AUF hará gestiones con los clubes de Europa para intentar que los liberen antes

La AUF buscará, con intensas negociaciones, tratar de lograr que algunos de los jugadores que Óscar Tabárez convoque para el Mundial de Rusia 2018 puedan ser liberados antes de la fecha que estableció la FIFA.



La reglamentación es clara: los clubes tienen derecho a quedarse con los futbolistas citados por las selecciones nacionales para disputar la Copa del Mundo hasta 20 de mayo. El día en el que deben salir es el lunes 21.



Pero paso, o mejor dicho el diálogo, se va a dar. En primer lugar porque existe el convencimiento que algún resultado positivo se puede conseguir, dada la gran relación que existe entre la AUF y todos los clubes que cuentan en sus filas con jugadores seleccionables por Tabárez.



Lo que se buscará es encontrar la mejor disposición para que aquellos que no tengan juegos definitorios, donde las Ligas ya estén resueltas y no tengan por delante finales de otras copas nacionales, puedan contar con unos días de descanso y luego lleguen al Complejo Celeste con anterioridad al fin de semana del 19 y 20 de mayo.



Está claro que el cuerpo técnico de la selección ya estará trabajando en las instalaciones deportivas de la Selección, y que es más que probable que también lo hagan con algunos futbolistas. Pero el principal objetivo que se persigue hoy es el de lograr que ese número se incremente para tener mayor cantidad de horas de entrenamiento con el máximo número de deportistas.

los 35 Aún no está decidido si la lista se hará pública

En otro orden, el técnico de la selección uruguaya todavía no tiene resuelto qué hará con la lista de hasta 35 jugadores que debe elevarse a la FIFA el 14 de mayo. Como se sabe, el organismo rector de fútbol mundial dejó liberada la decisión de hacer pública esa nómina a cada una de las asociaciones y federación miembros.



Es decir, Óscar Tabárez tiene la obligación de armar esa nómina primaria y de mandarla a la FIFA, pero no de darla a conocer a la afición deportiva. En primer lugar, es altamente probable que el entrenador utilice al máximo esa cupo de 35, porque de ahí saldrán los 23 definitivos y porque Uruguay se encontró dentro del grupo de selecciones que solicitó la ampliación de la nómina primaria de 30 a 35.



Esto no significa, necesariamente, que se reserve el número exacto, pero todo hace indicar que se superarán los 28 provisionales que fueron designados en la previa del Mundial de Brasil 2014. En aquella oportunidad, el entrenador inició la preparación con 25 futbolistas y dejó a los tres restantes como reservas.



Este podría ser uno de los factores que lleve al técnico a no divulgar la nómina de 35. El hecho de no convocar a todos los jugadores para entrenar podría evitar que la afición y los medios se enteren de quienes integrarán ese grupo. Lo que sí se conocerá, inevitablemente, son los nombres de los futbolistas que llegarán al Complejo Celeste.