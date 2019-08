La AUF abrió llamado a empresas interesadas en retransmitir seis amistosos de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), como poseedor de los derechos de transmisión de los partidos amistosos internacionales de la selección de Uruguay, abrió un llamado a empresas de televisión por abonados para la retransmisión de los cinco partidos en el exterior y de transmisión del amistoso en octubre en Montevideo.

seis partdios Cuáles son los seis amistosos

Por un lado están los seis de este año, todos en el exterior. Hay cinco ya marcados: 6 de septiembre vs. Costa Rica en Saint Louis, Missouri; el 10 de septiembre vs. Estados Unidos en Saint Louis; 15 octubre vs. Perú en Lima; 15 de noviembre vs. Hungría en Budapest. Además de uno por confirmar el rival, el 9 de noviembre.

Por otro lado está el amistoso contra Perú, marcado para el 11 de octubre en Montevideo en el Estadio Centenario.

Retransmisión Cómo brindará la señal la AFU

"La AUF pondrá a disposición de los interesados la señal internacional que proveerá el Organizador con audio de transmisión y pautas publicitarias delos partidos en el exterior y en de local para su retransmisión televisiva", dice el comunicado de la Asociación Uruguaya sobre las bases y condiciones del llamado.

Detalles Cómo presentar la oferta

La AUF solicita que las empresas de televisión para abonados deben presentar la oferta detallando "cuantificando, en forma precisa, el precio a pagar según su número de abonados".

Más adelante amplía también sobre la moneda de pago: Las ofertas económicas deberán realizarse, como requisito de validez, en dólares estadounidenses, estableciendo el precio a ofertar sobre la base del número de abonados que cada empresa de televisión para abonados posea. Los operadores de televisión para abonados deberán especificar concretamente el número de abonados que comprende su oferta".

Fechas Cuándo se puede presentar las ofertas

Son ocho días, desde el martes 27 de agosto hasta martes 3 de septiembre, ambos de 2019, en el horario de 14 a 19. "Las ofertas se recibirán en la sede de la AUF (Mesa de Entrada), en sobre cerrado", precisa.

Bonus Se incluirán los derechos por los partidos de OFI

"Se incluyen dentro de la propuesta los partidos que la AUF produzca y transmita correspondientes a la “16° Copa Nacional de Clubes Divisionales “A” y “B” que organiza la Organización del Fútbol del Interior", informa.

Varias empresas No hay exclusividad en el acuerdo.

"Los derechos otorgados no son exclusivos, motivo por el cual en este llamado la AUF queda facultada para conceder los derechos de exhibición de su señal a cualquier otro operador de televisión para abonados coincida o no con el Territorio".

Todo esto, además, con la posibilidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol de transmitir por su cuenta los seis partidos. ¿Cómo? A través de su renovada plataforma de AUF TV, que en casa que no haya una propuesta económica importante para los amistosos la AUF podría hacer uso de su difusión.