Los audios de Florentino Pérez donde define a Raúl y Casillas como "dos grandes estafas del Madrid"

El medio español El Confidencial dio a conocer en las últimas horas audios que podrían ser comprometedores para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, donde asume a Raúl e Iker Casillas como "dos grandes estafas del Madrid".

Hay que tener en cuenta que dichos audios datan de 2006 y cuando el actual presidente del conjunto merengue había abandonado la presidencia de la institución.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", se puede escuchar en uno de los audios según publicó el medio español.

Cabe recordar que hoy el exarquero es embajador del club y Vicepresidente de la fundación Real Madrid, así como el mítico atacante es entrenador del Real Madrid Castilla, el equipo juvenil de la institución.

"Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible", indica en otra de las escuchas.

En referencia al exdelantero de la selección española e ídolo de Real Madrid el medio agrega: "Le acusa de 'destrozar' al Real Madrid y le culpa de ser una de las razones por las que dimitió de la presidencia en 2006. 'Es malo, se cree que el Real Madrid es suyo'".

A propósito también hace referencia a que Ronaldo Nazario "es un jeta" (caradura), distinto a lo que consideraba de Zinedine Zidane ya que entendía que era "un gran tío", al igual que Beckham, según reproduce también el diario Marca.

La defensa de Florentino Pérez

En una carta publicada horas más tarde, el presidente del Real Madrid afirma que"las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán (periodista), quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial".

"Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen", agrega y sostiene: "Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga".