El audio completo que le grabaron a Pedro Bordaberry

"A mí que me graben, que me filmen y que me revisen. Ratifico todo lo que dije en esa reunión. No tengo nada para ocultar", sostuvo Pedro Bordaberry a Ovación poco después de haber suministrado él mismo el audio que le fue grabado clandestinamente en la reunión que sostuvo con dirigentes de instituciones de Primera y de Segunda división.

Bordaberry remarcó que la interpretación que se quiere hacer de sus dichos, sobre un supuesto interés de quedarse por más tiempo como presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF no se ajusta a una realidad.

Destacó, sí, que hay un hecho concreto: antes del 19 o 20 de marzo no habrá modificaciones porque recién en esa fecha podrá llevarse adelante las elecciones en la AUF, porque así lo establece la hoja de ruta fijada con los nuevos Estatutos.

Además, aclaró que para que eso termine sucediendo, el Congreso deberá aprobar este viernes el reglamento electoral y también nominar a los integrantes de la Comisión de Ética. Sin esos pasos, se seguirá atrasando la fecha del acto electoral.

En el audio, Bordaberry insistió con un aspecto que ya había expuesto en Ovación: "la AUF tiene que vender bien los derechos de las Eliminatorias".

El presidente de la Comisión Normalizadora remarcó en el diálogo con los clubes, reunión que fue convocada en respuesta a la carta elevada por las propias instituciones, que en las anteriores Eliminatorias -por el monto obtenido- se regalaron los derechos.

Explicó a los dirigentes que la mejor comercialización "no es una cuestión de abonados internos del país" porque el negocio mayor se logra con los mercados exteriores.

"Esto hay que encararlo. No hemos querido avanzar mucho, porque tenemos fecha de vencimiento, pero hay que encararlo", señaló ante los directivos.

AUF TV Señal en marzo y ¿derechos de Copa América?

Destacó también que la idea de crear la señal AUF TV será presentada en marzo para no regalar el dinero que se podrá recibir con los partidos de la Selección en las fechas FIFA. Además, reveló que hay negociaciones con Conmebol para que la AUF obtenga los derechos de la Copa América. "Eso es mucho dinero y la señal va a empezar a producir plata en serio. Con eso se empezará a sanear a los clubes".