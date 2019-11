Audaf denunció al relator partidario de Nacional por incitación a la violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo De León, presidente de Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), informó a Ovación que la gremial denunció a Javier Moreira, relator de la audición partidaria de Nacional, por insultos e incitación a la violencia contra el juez Pablo Giménez.

Moreira, durante el relato del partido que Defensor Sporting terminó ganándole a Nacional en el estadio Luis Franzini, y después de una serie de reclamos por acciones de juego en los que entendía que el equipo tricolor había sido perjudicado, había expresado la siguiente frase: "No van a salir. Los jueces hoy no pueden salir de acá. Hoy no salen los árbitros del Franzini". Para agregar luego: "Ojalá que las 2.000 personas vayan a la puerta del vestuario para que no salgan los árbitros del Franzini".

En su relato, tras el penal no sancionado a Thiago Vecino, cuando el partido estaba igualado en un tanto por bando y luego vino la expulsión de Mathías Cardacio y el segundo gol violeta. El relator de la audición Pasión Tricolor dijo: "Otra vez los jueces. Esto es vergozoso. Un penalazo a favor de Nacional y en la retranca hay roja para Cardacio. ¡Vergonzoso! Otra vez un árbitro cocinando a Nacional".

