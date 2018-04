Atlético Tucumán se metió en la pelea con una victoria en La Paz

Atlético Tucumán se impuso en un duro desafío: ganó por 2-1 en su visita a The Strongest en los 3.600 metros de altura de La Paz, y aunque todavía le queda bastante por sumar, recuperó la ilusión de seguir en carrera en la Copa Libertadores , en un partido por la tercera fecha del Grupo C del torneo continental.



Nicolás Romat, a los 12 minutos, y Javier Toledo, a los 30 del segundo tiempo, anotaron los goles para el triunfo del 'Decano' en el Hernando Siles. Edis Ibargüen había señalado el empate parcial para la formación boliviana.



Así, Atlético Tucumán sumó sus primeros tres puntos, luego de las derrotas contra Libertad -líder del grupo- y Peñarol, y ahora espera por el desquite contra The Strongest, que se jugará el miércoles próximo en el Monumental José Fierro.



Atlético Tucumán comenzó el partido de la mejor manera, con un gol tempranero a los 11 minutos de Nicolás Romat, que lanzó un bombazo de 30 metros, directo al ángulo derecho de un inerme José Peñarrieta.



Además estuvo el planteamiento inteligente de Ricardo Zielinski, agrupando sus líneas y lanzando punzantes contragolpes contra la valla boliviana. El Hernando Siles quedó acallado por más de media hora, hasta que el 'Tigre' se acordó de jugar.



Mezcla de suerte y picardía, el colombiano Ibargüen emparejó a los 37 -tras recibir un centro-disparo de Fernando Marteli-, con un gol de espaldas y con el hombro que descolocó a Batalla.



Cuando el local aceleraba a fondo y tenía casi arrinconado al rival, y tras dos remates seguidos en los palos y hasta cuatro contenciones heroicas de Batalla, Atlético Tucumán se encontró nuevamente con el gol.



A los 74 Javier Toledo aseguró de cabeza a ras de piso un pase en profundidad, producto de un mal rechazo del defensa local Gabriel Valverde. La idea táctica de Zielinski fructificaba, a pesar de que las voces iniciales de las protagonistas ponían los 3.600 metros de altitud de La Paz como un elemento determinante en un partido.



Además de perder posibilidades en la Libertadores, The Strongest resignó un invicto de casi 20 partidos de local en torneos internacionales, récord labrado durante los últimos cinco años.



The Strongest (3 puntos) y el elenco argentino (también 3) volverán a enfrentarse el siguiente miércoles en el reducto del 'Decano'.