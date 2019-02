Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primer tiempo.

Cuatro minutos iban apenas cuando el ecuatoriano Cazares metió un tiro combado de derecha y el balón, que parecía terminaría en la red, dio en el poste izquierdo del "Moneda" Rodríguez para salir rebotado. Hubiera sido el gol de la sentencia de la llave, porque Atlético Mineiro ganó 2-0 en la ida disputada en el Franzini, pero la suerte parecía estar del lado violeta.

El comienzo era poco halagüeño para el violeta, porque no encontraba la pelota, pero tuvo la virtud de ser paciente y pararse bien en defensa. Así, de a poco comenzó a ganar las pelotas divididas, a manejar más el balón incluso que el rival y a no pasar tanto peligro, más allá de que cada vez que la tomaban Cazares o Luan corría un escalofrío por la espalda de los hinchas de Defensor. Sin embargo, se fue la primera mitad sin que el arquero tuviera que andar a los revolcones (aunque sí tuvo un par de buenas intervenciones, ninguna in extremis), aunque con el equipo uruguayo generando muy poco peligro. Ese es su gran debe. No en vano hace cuatro partidos que no convierte.