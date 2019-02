Juega Josema, Godín descansa: Atlético de Madrid no quiere perderle pisada al Barça

By EL PAIS

Hace 35 días que un padre se llevó a sus dos hijos de vacaciones y no los regresó más. Él dice que los niños no quieren volver a su casa. La madre no encuentra la forma de hacer valer su parte en la tenencia de los niños.

Su ex se llevó a los niños, no le atiende el teléfono y el sistema le da la espalda