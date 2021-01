El Atlético de Madrid homenajeó a José María Giménez por sus 200 partidos con un video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José María Giménez llegó al Atlético de Madrid a comienzos de la temporada 2013/2014, cuando tenía 18 años y un puñado de partidos en la Primera División de Uruguay con Danubio. En los últimos días, "Josema" llegó a sus 200 partidos oficiales con la rojiblanca.

"Poder salir del país de uno para emigrar a Europa es el sueño de todo jugador de fútbol", dice Giménez al comienzo del video con el que el Atlético lo homenajeó a raíz del hito.

Luis Suárez y Atlético de Madrid: lo que les espera en la Liga española By Luis Prats MIRA TAMBIÉN Luis Suárez y Atlético de Madrid: lo que les espera en la Liga española

El 10 de setiembre de 2013, antes de debutar con los colchoneros, se puso la celeste por primera vez para marcar, casualmente, a una exfigura del Atlético, el goleador colombiano Radamel Falcao. El artillero se vio sorprendido por la desfachatez con la que el joven zaguero lo sacó del partido en base a un marcaje físico y concentración táctica, pero también a distraerlo con conversaciones sobre temas aleatorios y desconectados del partido. La prueba de fuego le dio tranquilidad y satisfacción al Atlético de Madrid. Cuatro días después, "Josema" se calzó la remera rojiblanca por primera vez y saltó a la cancha contra el Almería.

"Esa semana que había debutado con la selección uruguaya fue una semana redondita para mí". José María Giménez Defensa del Atlético de Madrid

A pesar de que jugó solo dos partidos en su primera temporada, a partir de la segunda fue ganando espacio, cobijado por un mentor de lujo como Diego Godín, al punto de convertirse en un titular indiscutido en el 11 de Simeone.

Las imágenes del video con el que el equipo colchonero homenajeó al defensa uruguayo lo muestran a su llegada, en festejos de LaLiga obtenida en su primera temporada, la Europa League, su primer gol, junto a Godín y otros referentes rojiblancos y junto al presidente Enrique Cerezo.

"Cuando llego al (Estadio Vicente) Calderón, que me encuentro con esa gente, esa tribuna, ese aliento, me hizo acordar mucho a Sudamérica. Y visitar otras canchas me hizo darme cuenta que la hinchada del Atlético era especial", cuenta el defensa al rememorar sus primeras impresiones.

José María Giménez: “Decidí ser jugador de fútbol y me di cuenta que los sueños se cumplen” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN José María Giménez: “Decidí ser jugador de fútbol y me di cuenta que los sueños se cumplen”

También recordó su debut en la red rival, el primer gol de los nueve que lleva en el colchonero. "Al minuto 17, 18, jugaron en corto un córner, contra el Elche. Yo vi que atrás tenía a Mandzukic, Godín, Raúl García, me di cuenta que no tenía posibilidades de cabecear ahí, entonces me fui para adelante. Intenté no pegarle muy fuerte cuando me llegó para que no se fuera por arriba. Nunca había convertido un gol oficial en primera división", narra Giménez, sobre imágenes del festejo de su golazo.

Hay espacio en el homenaje para una mención a Diego Godín, su capitán en el Atlético y en la selección. "Josema" revela que, cuando se enteró que su compañero de zaga emigraba al Inter, lo primero que hizo fue pedirle que le dejara usar la camiseta número 2. "Si bien es un número, es un número importante porque el que lo llevó antes que yo es un jugador que hizo historia en el club", dice el sucesor de Godín, que ya mira hacia los próximos muchos partidos que se le vienen tanto en el Atlético como en la selección.