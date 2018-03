Atenti: puntos altos y bajos de The Strongest

Ahora sí, llegó la hora de la verdad, la hora de jugar por la Copa Libertadores de América. Ese partido que hace un par de semanas está en la cabeza de todos, pero por compromisos previos casi nadie se animaba a hablar. Mañana, desde las 19:15 horas, a 3.650 metros sobre el nivel del mar, Peñarol se estrenará ante The Strongest por el Grupo C.



¿Qué equipo tendrá enfrente el carbonero? El “Tigre” llega líder en el Grupo B del torneo boliviano con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas. El último fin de semana, venció 2-1 a Aurora y el entrenador guardó a casi todos los titulares. Solo mantuvo al arquero.



“El equipo viene de menos a más en esta temporada. El nuevo cuerpo técnico, encabezado por Carlos Ischia, no le encontraba la vuelta hasta que le ganó el clásico a Bolívar y a partir de ahí repuntó y tomó la punta”, contó a Ovación el periodista Edson Carrión de El País de Bolivia.



De todos modos, aclaró: “Aún así el equipo no viene jugando bien. Esto ya viene desde el año pasado, cuando The Strongest sufrió una debacle y se le escapó el campeonato de las manos justamente ante Bolívar. Hoy Ischia todavía sigue en la búsqueda de encontrar los hombres adecuados. En resultados el equipo mejoró, pero aún sigue generando dudas”.



¿De qué debe cuidarse el aurinegro? “Peñarol no debe cometer faltas cerca del área, sino The Strongest va a tener grandes posibilidades de abrir el marcador. Pablo Escobar y Jhasmani Campos, dos zurdos, son muy buenos ejecutantes”, señaló Carrión.



En cuanto los aspectos débiles del equipo, contestó: “El punto frágil es la defensa, porque se fue Luis Maldonado (casualmente a Peñarol). El ‘Toco’ era un jugador diferente, porque le aportaba mucha experiencia al fondo. El otro problema es el arquero (José Peñarrieta), porque recién se está acomodando al equipo. Se nota su falta de ritmo. No viene mostrando seguridad aunque tiene muy buenas condiciones”, recalcó. Daniel Vaca, experimentado guardameta de 39 años y figura de The Strongest, sufrió una fractura de tobillo izquierdo en febrero y no podrá estar a la orden ante Peñarol. El golero llegó al club en 2011 y desde entonces se transformó en uno de los referentes del equipo. Disputó un total de 322 partidos y ganó cinco títulos.



Este es el rival que Peñarol se encontrará mañana en el debut por la Copa.

BAJA Afuera por indisciplina Henry Vaca, talentoso mediocampista de 20 años, fue separado del plantel. “Tuvo un incidente, espero que en los siguientes días se integre a los entrenamientos”, explicó Carlos Ischia, quien no reveló los motivos.



Tres tigres de los cuales hay que cuidarse



Raúl Castro: el Comandante. Volante de 28 años. Está en The Strongest desde 2013. “Es el motor del equipo. Si tuviera prensa, estaría jugando afuera. Mete buenos pases de gol”, analizó Carrión.

Jhasmani Campos: el Mago. Volante ofensivo de 29 años. Llegó este año a The Strongest proveniente del fútbol de Tailandia. “Es un enganche, un jugador muy habilidoso, de nivel de selección”.

Pablo Escobar: el Patrón del bien. El capitán tiene 39 años. Está desde 2011 en el club. Es el goleador histórico. “Pese a su edad, es la gran figura del equipo. Es el jugador diferente que tiene The Strongest”.