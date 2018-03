¡Atenti! El "Bohemio", un rival para tener cuidado

El inicio de este 2018 parece ser una extensión del 2017. Cambiaron algunos nombres, pero Peñarol sigue siendo el mismo: en intensidad y nivel de juego. No hay afloje a pesar del título del Uruguayo y la obtención de la reciente Supercopa.



Seis en seis lleva en esta Apertura y la pregunta se plantea de inmediato: ¿Quién baja a Peñarol? Si bien el fútbol uruguayo siempre se las ingenia para sorprendernos con resultados que no entran en los planes de (casi) nadie, el partido que el próximo sábado tiene el equipo de Leonardo Ramos es uno de esos que se pueden catalogar como de “riesgo”.



Si bien Peñarol es claro favorito, por presente y calidad futbolística, el “bohemio” cuenta con armas como para pegarle un sacudón.



Eduardo Espinel tiene una columna vertebral conformada por hombres de experiencia, a los cuales no les temblará el pulso por jugar un partido de esta índole. Tienen varias batallas encima y también saben lo que es estar del otro lado de la vereda. Están curtidos. Damián Macaluso en el fondo, “Nacho” González en el medio y Sergio Blanco en el ataque, sostienen a este Wanderers que también llega en la cima del certamen y aspira a estar entre los animadores.



Foto: Fernando Ponzetto.

Fidel Martínez, acostumbrado a ligas donde el juego se corta mucho menos que en nuestro país, tendrá el duro desafío de ganar el duelo a un especialista en sentido. Macaluso marca, ordena y juega con los tiempos del partido: no le temblará el pulso ni para cortar una incidencia, ni para reventarla. Personalidad le sobra. Además, puede ser importante en la otra área.

Foto: archivo El País.

Otro al que le sobra personalidad aunque sus características son totalmente opuestas es a “Nacho”. Conductor por excelencia, encontró en Wanderers la comodidad para desplegar su fútbol que no había tenido en los últimos años. Peñarol no deberá dejar que se enchufe. Walter Gargano, uno que lo conoce muy bien de cuando fueron compañeros en Danubio, tendrá una ardua tarea.

Foto: archivo El País.

Por último, el “Chapita”. Un goleador nato, de buenos partidos ante los grandes, y que la experiencia lo ha hecho aún más jugador. Sigue con el arco entre ceja y ceja, pero ahora también cuenta con las espaldas como para salir del área y reorganizar el ataque.



Peñarol es favorito, pero Wanderers sigue siendo un rival para tener cuidado. ¡Atenti!

Premio para “Cachila”

Peñarol entrenó ayer a la mañana ya con Guillermo Varela y Maximiliano Rodríguez a la par del resto de sus compañeros. Cabe destacar que el martes se movieron de manera diferenciada.



El equipo para enfrentar el sábado a Wanderers en el Viera (17.00) no presenta interrogantes. El aurinegro saldrá con Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Fidel Martínez.



Vale recordar que Cristian Rodríguez está suspendido y no podrá ser de la partida. Por ese motivo, el brazalete de capitán lo llevará Ramón Arias.

Foto: Gerardo Pérez

Cambios: Perrone a la comisión de fútbol

El Consejo Directivo de Peñarol tomó algunas determinaciones. Eduardo Barbieri será el nuevo protesorero y Álvaro Queijo el contador honorario. Sergio Perrone, en tanto, presidirá la comisión de fútbol.