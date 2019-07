Asunto sellado: Griezmann comunicó que pagará la cláusula de rescisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fichaje de Antoine Griezmann al FC Barcelona está a punto de realizarse, porque el futbolista no se presentará este domingo al inicio de la pretemporada con Atlético de Madrid y ha comunicado que piensa depositar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión.

La comunicación oficial elevada por sus abogados a la dirigencia del Atlético de Madrid se convierte en el primer gran paso, además de actuar como escudo protector para evitar una sanción o multa. El francés tomó la decisión que le permite no asistir a la pretemporada colchonera con el argentino Diego Simeone como le demandaba el club.

Obviamente, como lo indicó el diario Mundo Deportivo "se trata de una estrategia legal para no tener que acudir al primer entrenamiento pese a no haber abonado aún el importe de la cláusula. Una vez avisado el club, Griezmann ya no debe presentarse al primer entrenamiento y dispone de unos cuantos días para presentarse en la sede de la Liga con el talón de los 120 millones de euros para comprar su libertad y firmar con el club que quiera".

El diario informó que "Griezmann y el Barça disponen de todo el mes de julio para abonar la cláusula, aunque la idea es hacerlo en los próximos días y a finales de semana poder presentar ya al francés como nuevo jugador del Barça".