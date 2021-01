Asumido: Suárez es el "regalo del Barcelona" para que Atlético de Madrid sea campeón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Absolutamente asumido. Luis Suárez, el jugador de números históricos, es para la prensa española, no importa si son medios de Madrid o de Cataluña, el jugador más importante que está teniendo LaLiga. Sus goles, como los dos que le hizo al Eibar, influyen de manera decisiva en la campaña del Atlético de Madrid y a esta altura ya lo consideran el mejor regalo que le hizo el Barcelona al conjunto colchonero para que alcance el título de campeón.

AS "El mejor debutante del siglo XXI"

Lo que dice diario AS

“Luis Suárez le ha dado un salto de calidad enorme al Atlético en la zona que más lo necesitaba. Un jugador que no falla en el área y que, además, siempre aparece en los momentos calientes”, dijo diario AS.

Si bien resalta que “ya no está tan rápido como antaño”, deja en claro que “maneja el cuerpo como nadie y tiene la capacidad de estar siempre en el lugar adecuado, al borde del fuera de juego pero habilitado”.

Koeman: "No se pueden fallar dos penales siendo jugadores del Barcelona, no es serio" By Agencia EFE MIRA TAMBIÉN Koeman: "No se pueden fallar dos penales siendo jugadores del Barcelona, no es serio"

AS también deja al descubierto un detalle de enorme relevancia: “Con sus once tantos en sus primeros 14 partidos de Liga, Suárez se ha convertido en el mejor debutante goleador del Atlético en el siglo XXI”. Y añade: “Con sus once goles antes de acabar la primera vuelta (el Atlético tiene pendiente el partido contra el Levante y el Athletic), Suárez ya está a un gol de Morata, máximo anotador rojiblanco en Liga en toda la temporada pasada”.

Marca "Un auténtico avión en el área"

Lo que dijo diario Marca

Además de remarcar que Barcelona terminó regalándole al Atlético de Madrid el jugador que puede ganar LaLiga, Marca dijo que Suárez está imparable y comentó: “En lo suyo, ser un 9, es un 10. Incluso con los 34 años que cumplirá los próximos días (24 de enero). Incluso con las rodillas tocadas por un par de operaciones. Incluso con un fútbol que ya no es el que le sirvió para superar los 60 goles en una temporada en el Barça. Incluso con todo ello, Luis Suárez es un auténtico avión en el área”.

sport "El delantero más letal"

Lo que dijo diario Sport

“Hay delanteros y delanteros. Luego está Luis Suárez, que es la definición propia del delantero, una sinécdoque. El uruguayo vale un potosí. Lo sabe Simeone, que vio cómo le ganaba él solo el partido ante el Eibar”, de esa manera diario Sport consideró a “Lucho” como el gran protagonista de otros tres puntos del Atlético de Madrid. También precisó que es ahora “el goleador rojiblanco más letal desde Falcao”.

Luis Suárez va camino a ser el sexto mejor goleador extranjero histórico de LaLiga By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Luis Suárez va camino a ser el sexto mejor goleador extranjero histórico de LaLiga

Tras recalcar que Suárez lleva 0.79 tantos por encuentro, el medio dijo que “casi una década tiene que hacer memoria el aficionado rojiblanco para encontrar un realizador tan letal como el actual '9' del Atlético: en la 2012-13 Falcao promedió 0,82 tantos por encuentro (28 en 34 jornadas), seguido por Diego Costa el curso siguiente con 0,77 (27 en 35 partidos). El francés Antoine Griezmann hizo su mejor media, de 0,59 tantos por duelo, en las campañas 2014-15 y 2017-18”.

Añadió: “Y más allá del olfato, es muy valorable la oportunidad de los goles del charrúa, que han sido claves en al menos 12 puntos de los 44 que sitúan al Atlético en la cima de la tabla de LaLiga”.

mundo deportivo "Quiere ganar esta LaLiga"

Lo que dijo Mundo Deportivo

Mundo Deportivo, en tanto, si bien dejó en claro que “Luis Suárez catapulta al Atlético a la Liga”, no entró mucho en detalles de los números del uruguayo. Lo que sí dijo es algo que tienen claro en todo Cataluña, porque el salteño tiene un objetivo entre ceja y ceja. “No fue el mejor partido del Atlético. Posiblemente, de los más grises del campeonato. Mereció más un valiente Eibar. Es complicado ganar con tan poco en Ipurua. Pero tener a Luis Suárez sigue siendo mucho. Y el uruguayo quiere esta Liga”.