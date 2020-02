Asoman Vecino y Neves para jugar como titulares en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quizás la conformación del equipo titular de Nacional para debutar en la Copa Libertadores todavía no está absolutamente delineada, porque hay pruebas que se seguirán realizando en la concentración de Los Céspedes, pero ya asoma con una luz más clara el hecho de que habrá cambios.

Si el panorama empieza a pintarse por ese lado es por una razón contundente: el argentino Claudio Yacob sufrió una micro-rotura fibrilar y eso lo deja fuera del partido que el tricolor disputará en el estadio Matute ante Alianza Lima.

La puerta se abre para el retorno de un futbolista de probada categoría con la camiseta tricolor y que, además, está pronto para que lo larguen a la cancha: Gabriel Neves.

Gabriel Neves tiene grandes posibilidades de ser titular. Foto: Gerardo Pérez.

El tema físico no sería un aspecto de incidencia exclusiva para una de las posiciones del eje central del mediocampo. Aparentemente, por más que no se trata de una situación que le impida competir, por estas horas en Nacional se evalúa no arriesgar el físico de Gonzalo Bergessio. Cuidar el tobillo para no generar una situación que lo aleje más tiempo de las competencias está siendo debidamente estudiado. No definido, pero sí bastante perfilado.

En ese caso, la variante está cantada: Thiago Vecino tendría su inclusión en la oncena titular de Gustavo Munúa.

A lo mejor no todo queda allí, porque el buen rendimiento colectivo todavía no apareció y los ajustes en todas las líneas pueden determinarse para tratar de encontrar las sociedades que vayan potenciando la producción.

En ese caso, no es descabellado considerar que Agustín Oliveros ocupe la banda izquierda de la defensa. Su perfil izquierdo y la capacidad que ha demostrado tener en la Selección Sub 23 para darle profundidad al juego de ataque contribuirían enormemente para que saque ventaja.

Eso sí, no se desconoce que el plantel puede resentirse en el grado de experiencia. Hoy las cuentas que se hacen en Nacional sobre el promedio de edad del equipo les confirma que tienen el plantel más joven del fútbol uruguayo e incluso del continente sudamericano.

Debido a esto, el 4-4-2 que se analiza montar para jugar el jueves 5 ante el Alianza Lima de Pablo Bengoechea incluiría también a Gonzalo “Chory” Castro recostado sobre la banda izquierda.

Además de entregarle al equipo una figura de trayectoria y suma experiencia, se procuraría también empezar a encontrar un tándem similar al de Matías Viña-Castro que tanto rédito le dio a Nacional.

Tampoco puede descartarse el hecho de que el socio de Vecino en la ofensiva, ante la eventualidad de que no juegue Bergessio, sea otro futbolista que aporte tranquilidad y aporte desde lo emocional.

Esa lectura también es bastante simple de realizar: el elegido podría ser Sebastián Fernández.

Lo que está claro es que a Munúa le quedan todavía por delante muchas horas de análisis para tratar de encontrar la mejor integración posible, porque nadie puede dejar de desconocer que son muy pocos los futbolistas que han estado a la altura de sus condiciones y como para tener prácticamente ganada la condición de titular.

Quizás Luis Mejía, Mathias Laborda y el argentino Yacob hayan entregado las mejores señales, pero el resto sigue estando en deuda porque tuvo nada más que chispazos o simplemente no rindió como se pretende que lo hagan.

De acá al jueves hay tiempo como para agarrar el lápiz y escribir los nombres de los once jugadores titulares. Eso sí, en estos momentos Vecino y Neves, asoman bien.