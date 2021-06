Se asoma el último baile de Edinson Cavani con la Celeste del alma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre de 2019, Luis Suárez le deja en claro a Ovación que Catar 2022 es su última meta deportiva con la selección uruguaya. En mayo del corriente año, antes disputar los dos partidos por las Eliminatorias, Diego Godín afirma en Telenoche 4 que se viene su “última Copa América”. Y ayer, lunes 14 de junio, antes de viajar hacia Brasil para intentar lograr el título 16 a nivel continental, otro de los legendarios futbolistas de la Celeste también admitió que se viene “el último baile” con la Celeste.

El tiempo no se puede detener. Inevitablemente quedarán grandes recuerdos. Y de los otros. Pero hay que afrontar lo que viene, por eso, al igual que sus compañeros, Edinson Cavani, le puso fecha de vencimiento a su vínculo con la Selección Celeste.

Sin darle vueltas al asunto. Tan firme y contundente como lo es en la cancha. Y hasta con ribetes similares al estilo que utilizó Diego Forlán, que una vez en marzo de 2015, y pese a sentirse bien físicamente, dijo en conferencia de prensa: “Todo tiene que tener un principio y un final. En la selección, además están entrando jugadores jóvenes”. Ahora “Edi” también lo avisó de forma bien clara: “Estamos en el último baile”.

Nada de eludir el tema, ni de generar alguna expectativa. Cavani no hizo otra cosa que certificar lo que ya se puso arriba de la mesa en Ovación cuando se habló del “camino del adiós” de cuatro futbolistas legendarios de la Celeste en el proceso de Óscar Tabárez. "Sinceramente lo tengo en mi cabeza, creo que la vida de cada ser humano está basada en objetivos, en deseos que uno tiene de llegar a ciertos lugares, metas, y creo que en lo futbolístico como objetivo a nivel selección es poder lograr ese otro sueño de ir a Catar y de ahí en adelante capaz dar un paso al costado y dedicarme un poco más a mis cosas, a mi familia, mi gente, porque son muchos años y creo que estamos en ese último baile también".

Se irá, naturalmente, con registros más grandes que los que ostenta actualmente. Que, por cierto, son de enorme relevancia. Porque a la campaña del “Matador” con la Celeste en el pecho la defiende su segundo lugar en la tabla de artilleros históricos. Está detrás de Suárez con 51 goles en 118 partidos. Lo que demuestra que anotó un gol cada 174 minutos.

En esos 118 partidos disputados por Cavani, Uruguay ganó 58, empató 26 y perdió 34. Sus goles a Portugal en Rusia 2018, su gol a Brasil en las Eliminatorias de esa Copa del Mundo o su gol a Chile en la Copa América 2019 son parte de un enorme repertorio de grandes emociones. Tan fuertes como sus carreras para convertirse en el segundo lateral izquierdo o derecho. O sus apariciones en el área propia para ser un tercer zaguero y eliminar el riesgo que pudo provocar el ataque rival.

Nadie puede superarlo en sacrificio y entrega. Es un goleador implacable que puede vestirse, y le queda muy bien, con ropa de guerrero y luchador

El “Edi” que tuvo que ser mediocampista para poder jugar con Forlán y Suárez en el once inicial, el que no tuvo problemas de esperar su turno, ya avisó que habrá que extrañarlo. Y mucho. Ojalá que sea después de la Copa del Mundo, porque eso significará que la Celeste llegó hasta la gran cita.



Y, también, ojalá que sea después de haber cargado en la mochila otra Copa América.



Apoyo al maestro

Para ello, como sus otros compañeros, sigue confiando en el conductor técnico que los unió en el proceso actual de la Celeste. Por eso lo defendió después de las críticas que llegaron por los dos partidos de las Eliminatorias. En ese sentido, “Edi” enfatizó que “si hay un responsable de que la Selección haya transitado este camino en los últimos diez años, tanto en la identidad, en lo futbolístico y en el respeto en la sociedad uruguaya, fue por el maestro Tabárez”.

Y no dejó en el olvido otro gran detalle: “Desde que estoy en la Selección estuve con él (Tabárez) y por mérito y trabajo me tocó ganarme un lugar. Podremos jugar mejor o peor, con grandes partidos o malos y hay otras cosas que no se ven, que forman parte de un grupo. Pasaron muchos jugadores, llegan nuevos e igual se sigue manteniendo la identidad y eso hay que remarcarlo siempre”.