El 9 que los asiste

Su regreso al fútbol, siete meses después del accidente que sufrió la última Navidad, alimentó la ilusión de los hinchas aurinegros. Es que Lucas Viatri se acomodó rápidamente en el equipo y se transformó en una pieza clave a pesar de llegar sin ritmo de juego. Fue el mejor refuerzo que tuvo Diego López para afrontar esta segunda parte del año.

“Solo le falta mandarla a guardar”, repiten los fanáticos. Sin embargo, el argentino es un centrodelantero que a lo largo de su carrera no se caracterizó por ser un gran goleador. Además, pese a su gran físico, siempre se destacó más por su incidencia en el juego que por su efectividad en el arco contrario.

Al fin y al cabo, los números lo demuestran. Solo en Peñarol, por ejemplo, Viatri marcó cuatro tantos (ante Fénix, Sud América, Plaza Colonia y Cerro, todos en el Clausura 2017) en 21 partidos. Un promedio bajo, pero que se salva con lo que genera para sus compañeros. Con el aurinegro, sin ir más lejos, dio seis asistencias. Es decir que tiene más pases de gol que goles.

Esta tendencia ya viene de sus anteriores equipos. Viatri lleva 11 años como profesional (antes de Peñarol jugó en Emelec, Maracaibo, Boca Juniors, Chiapas, Shanghai Shenhua, Banfield y Estudiantes) y sus registros apenas alcanzan 70 goles en competiciones oficiales.

Un número poco alentador, pero que no condice con lo importante que termina siendo en los equipos. Es que así y todo, por algo fue titular en casi todos ellos.

Dupla. Los que se ponen a su lado lo aprovechan. De eso no quedan dudas. No solo porque puede bajar pelotas y dejar a un compañero de frente al arco, sino porque también es muy inteligente para abrirle y generarle los espacios al resto.

En 2017 compartió el ataque con Maximiliano Rodríguez. Cristian Palacios, jugador número 12 de aquel equipo de “Leo” Ramos, generalmente terminaba ingresando por la “Fiera”. Los dos, aún con menos minutos, marcaron más goles que él. El rosarino puso siete tantos en ese semestre y el “Chorri”, diez.

Ahora el “Toro” Fernández, con un solo partido con el “Atracador” en ataque, le alcanzó para marcar tres de los cinco gritos que lleva en este semestre.

“Ellos anduvieron bien, pero también me han gustado otros jugadores que han estado en esa posición. Entró ‘Maxi’ (Rodríguez) y en una jugada donde un futbolista normal tira al arco, lo vio al ‘Toro’ y lo dejó solo (en referencia al último tanto contra Liverpool). No llamar titular a ‘Maxi’ es difícil. Yo tengo que elegir y no es fácil. Por eso trato de no nombrar titulares o suplentes, porque hay jugadores que pueden entrar y cambiar un partido en cualquier momento”, explicó Diego López.

“Darwin (Núñez) también ha hecho cosas importantes a pesar de que no ha tenido suerte en los partidos que ha jugado. Puede jugar con el ‘Toro’, con Lucas o con ‘Maxi’. Estoy contento con lo que tengo, pero llamarlos ‘titulares’ es algo que no me convence. Veo que tengo cuatro jugadores importantes que, con distintas características, nos pueden dar diferentes soluciones”, agregó.

Juego. Los números marcan que en este regreso a la actividad Viatri aún no pudo convertir, pero también hay que destacar que en ese sentido Peñarol lo buscó muy poco.

Contra Racing entró en los últimos 16 minutos. El equipo lanzó muy mal los centros, pero así y todo estuvo cerca de convertir con una chilena. Ante River, en su primer partido como titular, no tuvo una chance clara de gol, pero aguantó los 90’ y dejó muy buenas sensaciones. Frente a Wanderers tuvo una clarísima de frente al arquero, pero Ignacio De Arruabarrena llegó a despejar el remate con su pie. En la vuelta con Paranaense, en el partido más flojo de Peñarol con López como DT, puso la asistencia para el gol del “Cebolla”. Por último, contra Liverpool, participó del primer gol recuperando la pelota y después puso la asistencia para el segundo grito del “Toro”. Aún sin tener chances concretas de gol para él, fue determinante en el funcionamiento.

“Cuando tenemos la pelota debemos tener un juego colectivo que hemos hecho por momentos, pero hay que darle continuidad. Contra Liverpool pusimos dos jugadores importantes como el ‘Toro’ Fernández y Viatri, de características parecidas aunque no iguales, y sabíamos que son difíciles de marcar en el área. Tenemos que tratar de hacerles llegar la pelota de la mejor manera posible. Lo hicimos en el primer tiempo y anotamos, pero después tuvimos chances de meter el pase dentro del área y la realidad es que no lo hicimos. Debemos darle más continuidad a ese tipo de jugadas”, analizó el entrenador.

Lucas Viatri es el ‘9’ de las asistencias. Desde que llegó al club, acumuló más pases de gol que festejos con el aurinegro. La gente espera gritar sus goles, pero aún así él resulta clave e indispensable en el funcionamiento del ataque.

Gabriel Fernández

Está encontrando su mejor versión desde que llegó al club. Jugó un partido desde el vamos con Viatri y marcó tres goles. Hoy son la dupla titular en el ataque.

Maximiliano Rodríguez

El primer cambio. Perdió la titularidad con el doble 9, pero sigue siendo importante de mitad de cancha hacia adelante. Un jugador que brinda diferentes soluciones.

Darwin Núñez

El juvenil arrancó el semestre tanto en el Clausura como en la Sudamericana como titular. Perdió pie, pero sigue siendo muy bien considerado por el cuerpo técnico.