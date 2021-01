Asier Villalibre, la víctima de la piña de Lionel Messi en la final: "Esa impotencia es normal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Asier Villalibre fue héroe del Athletic Bilbao con el gol que mandó a la prórroga la final de la Supercopa de España que ganó el equipo vasco al Barcelona. El delantero rojiblanco consideró que la acción en la que Lionel Messi lo golpeó y derivó en una tarjeta roja al 10 del Barcelona fue "una agresión clara".

"Le meto el cuerpo para que no vaya adelante, se ha enfadado y a mí me ha parecido una agresión clara", explicó sobre la acción que consideró "normal" al producirse en un momento a punto de acabarse el partido y con derrota cerca para los catalanes.

"Al final es normal, esa impotencia, en ese minuto y perdiendo, un jugador se puede frustrar, te puede decir levántate que no ha sido nada, pero es normal, cualquiera lo haría pero no pasa nada", dijo un Villalibre que tampoco cree que "tengamos que entrar en polémicas" cuando le apuntaron quejas azulgranas por el número de faltas que hizo el Athletic. "Todos los equipos hacen faltas y la clave es no rendirse", afirmó.

"Hemos venido a por la Supercopa y nos la hemos merecido. No nos hemos rendido en ningún momento y eso es lo más importante, el carácter del equipo que hemos demostrado", destacó el 'Búfalo' de Gernika.

Villlalibre fue uno de los grandes protagonistas de la noche al celebrar el título tocando a la trompeta el himno del Athletic para todos sus compañeros, que le hacían coro, sobre el césped.