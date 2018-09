Así viven los uruguayos la previa en Houston a la espera del partido con México

Cientos de uruguayos se concentraron afuera del estadio de Houston, Estados Unidos, calentando la previa para ver el amistoso entre Uruguay y México.



Este viernes los mexicanos serán amplia mayoría, pero los uruguayos se cuentan por cientos. "Estamos viviendo un ambiente increíble. Hay cuerdas de tambores y hasta los mexicanos vienen a compartir con nosotros esta verdadera fiesta", indicó Andrés Muniz, presidente de la asociación uruguaya de Houston.



Además indicó que lograron hacerse de 450 entradas a US$ 52 cada una. "Se agotaron rápidamente. Vinieron muchos más uruguayos porque es el único momento que tenemos para ver a los jugadores en vivo", dijo Muniz.

Para el partido, los celestes viajaron también desde Florida, Nueva York, Las Vegas y Chicago, entre otras ciudades.



"Mi hijo que es estadounidense y después del mundial me pidió hacerse ciudadano uruguayo. Estas son las cosas que logra nuestra selección", contó Muniz.



La colonia de uruguayos compró tres camisetas y las hizo firmar por todos los jugadores. "Mañana es el sorteo y se va a recaudar entre US$ 2.500 y US$ 3.000 que serán entregados en su totalidad al capitán Diego Godín, para la Fundación Celeste", indicó Muniz.



Además exhibieron la película Maracaná para colaborar con la Fundación Pérez Scremini, que atiende a niños con cáncer.