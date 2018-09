Así vieron en Argentina la clasificación de Nacional ante San Lorenzo de Almagro

“San Lorenzo no pudo. Esta vez no hubo ni milagro ni épica. Hubo derrota. Y eliminación: con el 2-0, Nacional lo dejó afuera en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es un golpe para un equipo que en la Superliga no comenzó del mejor modo (suma siete puntos de 18 posibles) y que ahora deberá apuntar a la Copa Argentina (enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos)”, dice Clarín en su crónica del encuentro.

“San Lorenzo sabía que no iba a ser un cita fácil. No tanto por el 3-1 de la ida que significaba una ventaja relevante pero no definitiva sino, sobre todo, por el escenario y por la impronta del rival. Nacional de Montevideo es un gigante del Río de la Plata, de América y del mundo. Y se sabe que los duendes de su historia suelen aparecer en el Parque Central, esa cancha donde se disputó la jornada inaugural de la Primera Copa del Mundo, en 1930”, destacó la publicación del diario argentino agregando que “corresponde decirlo: Nacional no es un equipo de magos ni de magias. No le sobra nada. Pero va. Pero cree. Pero busca a pesar de todo. Un detalle del Clausura de Uruguay cuenta que no se trata de un equipo invulnerable: marcha tercero a siete puntos del líder Peñarol, detrás del escolta Wanderers”.

Por su parte, La Nación, en su crónica del encuentro, publicó que “llegó con ventaja pero la desperdició: reaccionó al final, cuando no era demasiado tarde, pero sí muy difícil. San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana en un partido que hizo casi todo mal, frente a un Nacional que sorprendió con una mejora sustancial de lo que venía haciendo en el torneo uruguayo. El Ciclón quedó afuera y por lo hecho en la capital uruguaya, el resultado fue justo”.

El medio argentino agregó que “Nicolás Blandi era la clave: se trataba del delantero suelto que operaría como ancla para Nacional, que sabía que podía atacar pero sin descuidarse. Pero Blandi, lesionado, no pudo generar riesgo y fue reemplazado en el primer tiempo. Entonces, el equipo uruguayo pudo jugar más suelto y encontró a un Cuervo frío, congelado, sin reacción. Cuando se trata de un partido en el que uno sigue y el otro queda afuera, hay una tensión adicional porque el margen para especular se achica y porque el error puede ser fatal”.

“La ilusión de volver a conquistar la Copa Sudamericana se acabó para San Lorenzo. Porque perdió 2-0 en Montevideo frente a Nacional y, por el gol de visitante de la ida (3-1), los uruguayos pasaron a cuartos. Duro golpe para el elenco azulgrana”, publicó “Olé”, agregando que “en el comienzo del primer tiempo, se evidenció un equipo local más intenso a la hora de presionar y disputar cada pelota. El Ciclón nunca pudo hacer pie, sin lograr apoderarse de la pelota y, por si fuera poco, padeciendo cada ataque del dueño de casa. La cuenta se abrió rápido, en apenas diez minutos, con un tanto de Zunino. Encima, Biaggio perdió a su goleador Nico Blandi por lesión y las cosas se complicaron aún más”.