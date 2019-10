Así te voy a recordar, Tito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Resultó un jueves difícil de encarar. El miércoles a la noche nos enteramos en la redacción de Ovación que ya no veríamos más a Tito Mastandrea. Ya no disfrutaremos más de sus bromas, de sus ocurrencias, de sus humor ácido, pero sobre todo de su amistad. Desde hacía más de dos semanas esperábamos este desenlace, pero eso no nos preparó para que nos lo dijeran. Fue una patada en el pecho, porque no solo duele, sino que te quita el aire, te deja sin ganas, te deja huella... te parte el alma.

Lo conocí muchos años antes de entrar a El País, porque en este mundo del periodismo nos conocemos todos. Cuando viajamos juntos, ya sea por distintos medios o incluso como compañeros, siempre estaba para ayudar.

En Brasil 2014 fue el periodista, pero también el cocinero, el lavaplatos, el chofer, el que hacía los mandados, el que luego de muchos días lejos de casa te hacía reir y disfrutar igual. Lo recordaré como el ocurrente, el sarcástico, el inquieto, el mordaz, el que buscaba la nota de la que se hablara, con un protagonista que si no era polémico, él lo convertía en ello.

Te fuiste Tito, con tus convicciones bien fuertes y una de ellas era vivir. Acá lo harás por siempre.